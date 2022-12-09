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Çocuk istismarı iddiasının arkasında ne var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan A Haber’e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 09.12.2022 10:56
Son dakika haberi... 6 yaşında bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin AK Parti'den tepki, Aile Bakanlığı'ndan ise davanın takipçisi olacağız mesajı geldi. İddianın arkasında ne var? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Bakan Yanık, “16 yaşındaki bir evliliği bizim hukukumuz kabul etmez” ifadelerini kullandı.
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