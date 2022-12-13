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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kemik yaşı raporu hazırlayan doktora soruşturma açıldı

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kemik yaşı raporu hazırlayan doktora soruşturma açıldı

Son dakika haberi... Kabine toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların eczanelerde bulunmadığına yönelik iddiaları yantladı, "Farklı bir yaklaşımla bu sorunu çözeceğiz" dedi. Bakan Koca, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki sahte doktor skandalıyla ilgili de, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, bir iki gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı. 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasıyla ilgili de konuşan Koca, "Kemik yaşı raporu hazırlayan doktora soruşturma açıldı." bilgisini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bazı ilaçların eczanelerde bulunmadığına yönelik iddialara yanıt verdi.

Bakan Koca, "Bizim buna farklı bir yaklaşım getirerek olayı çözecek tedbiri hızla devreye almamız gerekiyor. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı, bir yol haritamız var çözüm için. İlaç fiyatlarında yılda bir kez zam olması doğru değil. Belli dönemlerde en az iki kez olması gerektiği kanaatindeyiz. Yıl içinde birden fazla güncelleme olabilir, onu tartışıyoruz. Bu döneme özel olarak, şubat öncesi dönemde ne yapabiliriz çalıştık. Çok uzun sürmeyecek." ifadelerini kullandı.

İLAÇ SIKINTISINA YOL AÇAN ETKENLERİ DE SIRALADI
Sağlık Bakanı Koca, "Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı. Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden. Buna ek olarak Şubat döneminde yapılacak bir önceki yılın Euro kuru ortaklaması üzerinden zam beklentisi bu sorunu daha da artırıyor. " dedi.

MASKE UYARISI YAPTI
Bakan Koca, son dönemde üst solunum yolu şikayeti nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının arttığına dikkat çekti, maske uyarısı yaptı:

"Üst solunum yolu şikayetleriyle başvuran hastalarımız arttı. Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve covid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli. Aşılama konusunda bir yavaşlama doğal olarak var. Ancak risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye ediyorum. Güvenle Turkovac olabilirler. "

SMA HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME
"Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız."

HPV AŞISI
"Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz."

SAHTE DOKTOR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI
Çerkezköy'deki sahte doktor olayıyla ilgili incelemenin hangi aşamada olduğu sorusuna Koca, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, 1-2 gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." cevabını verdi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI: O DOKTORA SORUŞTURMA
6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

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