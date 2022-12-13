Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kemik yaşı raporu hazırlayan doktora soruşturma açıldı

SMA HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞME

"Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlar için, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili ise SMA Bilim Kurulumuz konuyu çok yakın takip ediyor, etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten de asla geri durmayız."

HPV AŞISI

"Yerli HPV tanı kiti bir hafta on gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz."

SAHTE DOKTOR SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

Çerkezköy'deki sahte doktor olayıyla ilgili incelemenin hangi aşamada olduğu sorusuna Koca, "Konuyla ilgili soruşturmalarımızı açmıştık. Soruşturma sonuçlandı, 1-2 gün içinde kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." cevabını verdi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI: O DOKTORA SORUŞTURMA

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarında doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.