Devlet her kademesiyle mağdurun yanında! Çocuk istismarı iddiası adım adım takip edildi

BAŞKAN ERDOĞAN: BAKANLIKLARIMIZ SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP ETMİŞTİR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. Ülkemizde çocuklara yönelik taciz, tecavüz, reşit yaşa ulaşmadan evlilik gibi hususlardaki hassasiyetimizi biz kimseye sorgulatmayız. Mesele medyada yer alana kadar bakanlıklarımızın, kurumlarımızın tamamı süreci titizlikle takip etmiş, gereken her türlü işlemi bihakkın yerine getirmiştir. Her şeyden önce böyle bir hadiseyi milletimizin inancıyla ve o inancın temsilcisi kurumlarla irtibatlandırmak en hafif ifadesiyle ahlaki olmayan bir çarpıtmadır.