Emine Erdoğan'dan çocuk istismarı olayına tepki: Suçu işleyen ve buna göz yuman herkes hesap vermelidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır!" ifadelerini kullandı.
İŞTE EMİNE ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI
"Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
BAKANLIK DA DEVREDE
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayı şiddetle kınadıklarını belirten Ersoy; sorumluların en ağır cezayı almaları gerektiğini ifade etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirdiğini aktaran Ersoy, 'Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz' dedi.
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