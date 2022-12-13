Son dakika: Çocuk istismarı iddiasında flaş gelişme! 3 kişi hakkında tutuklama talebi! Dava tarihi değişti
Son dakika haberleri... 6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.’nin avukatı tutuklama talep etti. 6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.’in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.
6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.
Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
Olayla ilgili H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.'nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi
AİLE BAKANLIĞI'NIN "TUTUKLAMA TALEBİ" DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlamasının ardından açılan davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek davaya ilk olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahillik talebinde bulundu. Bakanlık H.K.G'nin evlendirildiği sanık Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in tutuklanmasını, 22 Mayıs 2023 günü görülecek duruşmanın yakın bir tarihe çekilmesi ve dosyada gizlilik kararına hükmedilmesi talep etti. Bakanlığın mahkemeye sunduğu talep dilekçesinin detayları ortaya çıktı.
DAVA TARİHİ DEĞİŞTİ
6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.'in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.
"SANIKLARIN KAÇMA İHTİMALİ VAR"
Sabah'ın haberine göre mağdur H.K.G.'nin can güvenliğinin tehlikede olma ihtimaline dikkat çekilen dilekçede, ilerde mağdur ve çocuğu hakkında olumsuz kanaat oluşturulma ihtimalinin de kuvvetle muhtemel olacağı kaydedildi. Tüm bu nedenler ile mağdur H.K.G. ve çocuğunun üstün yararı göz önüne alındığında sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapılan dilekçede, sanıkların tutuklanması ve dosyada gizlilik kararı verilmesini talep etmenin zorunlu olduğu kaydedildi.
"SOMUT DELİL VARKEN ADLİ KONTROL ANLAŞILAMADI"
Suçun katalog suçlardan olduğu ve kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin olmasına rağmen sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının anlaşılamadığı ifade edildi. Suçun toplum nezdinde oluşturduğu infial ve suçun hem katalog suçlardan hem de birden çok defa işlendiğine vurgu yapılan dilekçede, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Talebin ardından İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar bekleniyor.
İŞTE OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
H.K.G., 7 Haziran 2022 günü kayda alınan ifadesinde 6 yaşındayken babasının annesini iknaya çalıştığını belirterek "Annem 'o daha küçük' diyordu. Babam beni çağırdı ve 'Kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Ben de sevinerek, 'Evet büyüdüm' dedim. Babam anneme 'Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Ertesi gün 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı babam elimden tuttu medreseye indirdi. İçeride iki tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. O gün benim nikâhım kıyılmış" dedi.
'BU BİR OYUN DEDİ'
Milliyet'te yer alan habere göre Kadir İstekli'nin ertesi gün kendine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan H.K.G. "Sen benim karımsın, ben de senin kocanım. Evliler böyle oyun oynarlar, ama bu oyun kimseye söylenmez, bak annen ile baban kimseye söylemiyor' dedi" ifadelerini kullandı.
'YATAĞINA GÖNDERDİ'
7-8 yaşlarında da tecavüzlerin sürdüğünü belirten H.K.G. şöyle devam etti:
"Sapanca'da bir evimiz bulunuyordu, oraya gitmiştik. Babam beni o gece Kadir'in odasına yatağına gönderdi. Ben odasına gittiğimde Kadir kapıyı kilitledi. Tekrar bana 'oyun oynayalım mı' dedi. Ben 'hayır, abime gitmek istiyorum' dedim, ağladım. Kadir bağırdı, azarladı. Sonra tekme attım, o da sinirlendi, bana saldırdı. Zamanla her şey normalmiş gibi davranılmaya başlandı. Ben çocuklar küçükken evleniyormuş gibi, herkes böyleymiş gibi düşünüyordum. 10 yaşına gelince Arifiye ilçesinde cemaatin Kur'an kurslarından birine yazıldım. Kurstaki hocalarımdan birine 'Hocam ben evliyim' dedim. Hocam üzüldü, bana sarıldı. 13 yaşlarıma geldiğinde nişan yapmaya karar verdiler. 14 yaşımda da düğün yaptılar.
ANNEM AĞZINDAN KAÇIRDI
Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan birkaç ay sonra ilk adetimi gördüm. 14 yaşındaydım. Annem ve Kadir beni kadın doğum polikliniğine götürdüler. Annem doktorla konuşurken evli olduğumu ağzından kaçırdı.
Doktor polis çağırdı. Polis karakola götürdü. Benim yerime annem ve Kadir ifade verdi. Yaşımın normalde büyük olduğunu, ancak küçük yazıldığını söylemişler. Savcılık kemik testi istedi. Kemik testi için odaya girdiğimde içeride bir kız film çekiliyordu. Sonra öğrendiğime göre o kızın kemik testi benim kemik testimmiş gibi göstermişler.
'KAÇARKEN BABAM DARBETTİ'
Kadir ile aynı evde yaşamaya başladıktan sonra bir radyo programına denk gelmiştim. Burada konuşan kişi, kız çocuklarının evlendirilmelerinden bahsediyordu. Facebook üzerinden bu kişiye ulaştım. Evden kaçmaya karar vermiştim. Tam kaçacakken ailem yakaladı. Babam beni darbetti. Elimden telefonu aldılar. 17 yaşıma gelince hamile kaldım. Resmi nikah yaptılar. Çocuğum 2 yaşına gelince ailem onu benden aldı. Bir gün alışveriş için dışarı gitmiştim, AVM'den telefon aldım. Telefondan yaptığım araştırmalar sonucu Wattpad isimli kitap uygulamasında bir abla ile tanıştım. Ona her şeyi anlattım. O da bana 'delilleri topla devlete sığın' dedi. Beş ses kaydı aldım. Delilleri topladım. Annemi aradım, oğlumu çok özlediğimi, bir gece bende kalmasını istediğimi söyledim. Annem 'tamam' dedi. Sabah uyanınca saat 07.30'da oğlumu uyandırdım, adliyeye geldim. Yaşadıklarımı anlattım.''
ANNE: YAŞ FARKINI SORUN ETMEDİK
H.K.G.'nin annesi Fatıma Gümüşel de, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli olarak ifade verdi. Anne Gümüşel şunları söyledi:
Benim kızım 16 yaşındayken Kadir İstekli annesiyle beraber H.K.G'yi istemeye geldiler. Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir. Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli'yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu. Kızım H.K. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli'den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli'den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.'yı Sakarya'nın Arifiye İlçesi'ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye'de kaldı. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır.
AK PARTİ VE BAKANLARDAN PEŞ PEŞE TEPKİ: MAĞDURUN YANINDA SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ
Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., '6 yaşında evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı'nı belirterek şikâyetçi olmuştu. İddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nın iddianamesi 30 Ekim'de tamamlandı. İddianamede ŞİMDİ 24 yaşında olan H.K.G.'nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı.
Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işledikleri belirtildi. Haklarında en az 27'şer yıl hapis istendi.
AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP: ASLA KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLMEZ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop olayla ilgili "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun... Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarmıştır. Olay yargıya intikal etmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil olmuştur" yorumunda bulundu.
AK PARTİ'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER: LANETLİYORUZ
Türkiye'yi sarsan olayla ilgili AK Parti'den peş peşe çok sert tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter'dan, "Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların Istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur. Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız, suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz" paylaşımı yaptı.
HAMZA DAĞ: 'AMA'SIZ, 'FAKAT'SIZ MAĞDURUN YANINDA, SUÇLUNUN KARŞISINDAYIZ
TRT Haber'de soruları yanıtlayan AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da "Bu durumu lanetliyoruz. Böyle bir şeyin olabilme ihtimalini reddediyoruz. 'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız. Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu. Siyasi olarak da biz bunun sonuna kadar takipçisi oluruz. Siyaseten bunun üzerinden nema elde etmeye çalışmak acizliktir. Lanetliyoruz. Dün Parti Sözcümüz de Aile Bakanlığı da açıklama yaptı. Bu hadisenin üzerine gidereceğiz. Aynı kararlılığı CHP kendi teşkilatlarına sağlayabiliyor mu? Sağlayamıyor. Kamu kurumlarının bu konuda bekleme lüksleri yok, bir saniye bekleme lüksleri yok. İhmali olan bir kamu görevlisi varsa zaten Aile Bakanlığımız da açıklamayı yaptı. Tecavüz, hayvana şiddet... Konya'da hadise yaşandığında belediye başkanımız direkt soruşturma açtı, kişilerin tutuklanması sağlandı."
BAKAN ERSOY: MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI BİLGİN: SUSARSAK İNSANLIĞIMIZ YARA ALIR
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor. Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum."
DİYANET'TEN SERT TEPKİ
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz." denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.
Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir."
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