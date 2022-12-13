Son dakika: Çocuk istismarı iddiasında flaş gelişme! 3 kişi hakkında tutuklama talebi! Dava tarihi değişti

DAVA TARİHİ DEĞİŞTİ

6 yaşındaki kız çocuğu H.K.G.'in istismarı ile ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel'in yargılanacağı dava 30 Ocak tarihinde görülecek.

"SANIKLARIN KAÇMA İHTİMALİ VAR"

Sabah'ın haberine göre mağdur H.K.G.'nin can güvenliğinin tehlikede olma ihtimaline dikkat çekilen dilekçede, ilerde mağdur ve çocuğu hakkında olumsuz kanaat oluşturulma ihtimalinin de kuvvetle muhtemel olacağı kaydedildi. Tüm bu nedenler ile mağdur H.K.G. ve çocuğunun üstün yararı göz önüne alındığında sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapılan dilekçede, sanıkların tutuklanması ve dosyada gizlilik kararı verilmesini talep etmenin zorunlu olduğu kaydedildi.

"SOMUT DELİL VARKEN ADLİ KONTROL ANLAŞILAMADI"

Suçun katalog suçlardan olduğu ve kuvvetli suç şüphesine dair somut delillerin olmasına rağmen sanıklar hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının anlaşılamadığı ifade edildi. Suçun toplum nezdinde oluşturduğu infial ve suçun hem katalog suçlardan hem de birden çok defa işlendiğine vurgu yapılan dilekçede, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi. Talebin ardından İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar bekleniyor.