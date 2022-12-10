Cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuk için Bakan Yanık’tan açıklama! Açıklama için neden beklendi?

BAKAN YANIK KONUYA İLİŞKİN A HABER'E KONUŞMUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle, hangi meşruiyet arayışıyla olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini bildirdi.

Bakan Derya Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

6 yaşında çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin soru üzerine, bunun çok tatsız ve hiç duymak istemedikleri haberlerden olduğunu belirten Yanık, "Bakanlık olarak biz uzun yıllardır düzenli olarak erken yaşta evlilikle mücadele noktasında çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Hala özellikle pilot bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bu konu 'Erken yaşta evlilik' başlığında bile değerlendirilemeyecek kadar tatsız bir konu. Biz açılan bu ceza davasına bakanlık olarak müdahil olduk." dedi.

İşin hukuki tarafında, delillerin toplanması, hakikatin ortaya çıkması ve mağdurun talep etmesi halinde her türlü sosyal, ekonomik ve sosyal hizmet desteğinin sağlanacağını kaydeden Yanık, "Çocuğun cinsel istismarı, söylerken bile bizi rahatsız eden, tüylerimizi diken diken eden bir mesele. Çocuğun cinsel istismarı hangi sebeple, hangi gerekçeyle, hangi meşruiyet arayışıyla olursa olsun kabul edilemez, onaylanmaz, meşru gösterilemez." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, şiddetle, istismarla, ihmalle, çocukların korunması noktasında 20 yıldır aralıksız mücadele ettiklerini, çocukların eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlere erişiminden güvenliğine her türlü ihtiyacının karşılanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.