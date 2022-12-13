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Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'a 'Bir daha önüme çıkmayın' mesajı: Görevi başarı ile sürdürmelerini istiyorum

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a ’Bir daha önüme çıkmayın’ mesajı: Görevi başarı ile sürdürmelerini istiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine karşı aday olacağı konuşulan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a "Bir daha önüme çıkmayın" mesajı verdi. CHP Genel Merkezi’nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'dışarıdan' destek verdiği 6'lı masa, dokuzuncu görüşmede de aday konusunda bir adım atmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir de beni deneyin, geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti'nin vetosuyla karşı karşıya kaldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret edip, "Bu arkadaşlarımıza hayır demeyiz" demişti.

Masadaki adaylık savaşları her geçen gün alevlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan geride kalan gün dikkat çeken bir açıklama geldi.

İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI SORULDU, YARIM AĞIZLA GEÇİŞTİRDİ

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Sunucunun "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırptı.

Mansur Yavaş ise adaylık için çarpıcı bir açıklamada bulunmuş, genel başkanının adaylığını görmezden gelerek 2023 için açık kapı bırakarak, "6'lı masa ne derse ona uyacağız" diye konuşmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A GÖNDERME

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine karşı aday olacağı konuşulan İmamoğlu ve Yavaş'a "Bir daha önüme çıkmayın" mesajı verdi.

CHP Genel Merkezi'nde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "İki belediye başkanımız da bulundukları görevleri başarı ile yürütüyorlar. Başarı ile sürdürmelerini istiyorum." dedi.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA ONAY VERMEDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.

AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"

Fondaş Ruşen Çakır'a konuşan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından popülaritelerinin daha da arttığını vurgulayıp, "O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve CHP liderinin adaylığını istemediğini bir kez daha açıkça dile getirdi.

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