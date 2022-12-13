Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a ’Bir daha önüme çıkmayın’ mesajı: Görevi başarı ile sürdürmelerini istiyorum

İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI SORULDU, YARIM AĞIZLA GEÇİŞTİRDİ

CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

Sunucunun "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırptı.

Mansur Yavaş ise adaylık için çarpıcı bir açıklamada bulunmuş, genel başkanının adaylığını görmezden gelerek 2023 için açık kapı bırakarak, "6'lı masa ne derse ona uyacağız" diye konuşmuştu.