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Kılıçdaroğlu'nun 'Sözcü'sünden İmamoğlu'na gönderme: Adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Kılıçdaroğlu’nun ’Sözcü’sünden İmamoğlu’na gönderme: Adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda, 2023 yılındaki seçimlerdeki adaylığını resmen ilan etmişti. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmış ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmasını istemişti. Söz konusu gelişme sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun medya ayağı, İmamoğlu ve Yavaş'a ayar vermeyi sürdürüyor. İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından Aytunç Erkin, katıldığı canlı yayında, "Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masa, adaylık tartışmaları üzerinden birbirine girmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay katıldığı bir canlı yayında, "Bir de beni deneyin" diyerek adaylığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz günlerde vites yükselten CHP lideri, "Geliyorum ey dünya" diyerek 2023 adaylığını resmen ilan etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatarak, 2023 için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

Tüm bu yaşanan gelişmelerin üzerinden CHP yandaşı Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

SÖZCÜ YAZARI ERKİN: "KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ, GERİ DÖNME LÜKSÜ YOK"

Tv100'de katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesin olduğunu ve geri dönüşü olmayacağını söyleyen Erkin, "3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok" dedi.

İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen ve açıkça Kılıçdaroğlu'ndan taraf olan Sözcü Gazetesi'nin yazarı Erkin, açıklamasında şunları söyledi:

"Burada aslında yeni bir şey yok. Meral Hanım'ın katıldığı yayında, eski bir sözü hatırlatılıyor ve ben bunu söyledim diyor. Masaya gelirse hayır demem diyor. 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok, öyle bir lüksü de yok. Ronaldo Messi cümlelerinden sonra, 'Ben bugün size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum, kuracağımız sistemin büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. ' diyor. 'Ben buradayım, güç birliği üzerinden geldim' diyor. Bu mesaj artık okunuyor. Artık daha ne demesi lazım? Kemal Bey, 5-6'ncı kez ben adayım mesajını verdi."

KILIÇDAROĞLU'NA 'SÖZCÜ', İMAMOĞLU'NA AMBARGO

Bilindiği üzere Sözcü Gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dönem ambargo uygulamış, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz da krizi doğrulamıştı.

Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık 2 aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun" demişti.

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