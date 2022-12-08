Kılıçdaroğlu’nun ’Sözcü’sünden İmamoğlu’na gönderme: Adaylığını ilan etti artık geri dönüş yok

İmamoğlu ile yaşadıkları gerilimi gizlemeyen ve açıkça Kılıçdaroğlu'ndan taraf olan Sözcü Gazetesi'nin yazarı Erkin, açıklamasında şunları söyledi:

"Burada aslında yeni bir şey yok. Meral Hanım'ın katıldığı yayında, eski bir sözü hatırlatılıyor ve ben bunu söyledim diyor. Masaya gelirse hayır demem diyor. 3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok, öyle bir lüksü de yok. Ronaldo Messi cümlelerinden sonra, 'Ben bugün size ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak seslenmiyorum, kuracağımız sistemin büyük güç birliğinin bir parçası olarak sesleniyorum. ' diyor. 'Ben buradayım, güç birliği üzerinden geldim' diyor. Bu mesaj artık okunuyor. Artık daha ne demesi lazım? Kemal Bey, 5-6'ncı kez ben adayım mesajını verdi."