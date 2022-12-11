CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan HDP itirafı: İmamoğlu'na yüklenip Kılıçdaroğlu'nun alternatiflerini açıkladı
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP'nin de aralarında olduğu bir takım kuruluş tarafından Almanya'da organize edilen etkinlikte, HDP ile ittifakı itiraf etti. "Eğer HDP’nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara’da seçimi alamazlardı." diyen Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savundu. 2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." dedi. CHP yandaşı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise adaylık için iki isim önerdi.
CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, parti ve bir takım kuruluş tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Seçime Giderken Türkiye" konulu etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.
20 yıllık iktidarı döneminde, AK Parti'nin hiçbir zaman güçlü bir parti olmadığını iddia eden Yanardağ, "Gücünü muhalefetin güçsüzlüğünden aldı." dedi.
MANGIR YANARDAĞ'DAN HDP İTİRAFLARI
Konuşmasının devamında CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı itiraf eden Yanardağ, "Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı." diye konuştu.
Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunup, "Bu mücadele HDP'nin rolü çok önemlidir, CHP'de bir lokomotif gibi olmalıdır. Bu ittifakı genişletmek ayakta tutmak gerekiyor." dedi.
İMAMOĞLU'NA YÜKLENİP KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFLERİNİ AÇIKLADI
2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." dedi.
CHP yandaşı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise Mansur Yavaş ya da Mehmet Haberal'dan birisinin aday olması gerektiğini söyledi.
ADAY OLMADIKLARINI İLAN ETSİNLER
Fondaş Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ise, "İmamoğlu ve Mansur, Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.
Yanardağ şunları söylemişti:
"Genel Başkanın ve parti yönetiminin takdiriyle geldi hakkınıda verdi, iyi bir mücadele yürüttü ve bu seçim kazanıldı.
"KENDİ LAFINDA BONCUK ARAMASIN"
Ama seçimi kimse tek başına kazandığını zannetmesin. Kendi lafında kimse boncuk aramasın. Örneğin Tele 1 gibi bağımsız medya kuruluşları olmasaydı. Seçim kazanılabilir miydi? Hayır."
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