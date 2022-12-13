İmzasını gökyüzüne atacak! Türkiye’nin insansız savaş uçağı geliyor! ANKA-3 MİUS çağ atlatacak...

4 MİLYAR DOLARI AÇACAK

Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."