İmzasını gökyüzüne atacak! Türkiye'nin insansız savaş uçağı geliyor! ANKA-3 MİUS çağ atlatacak...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada yerli sanayiide yaşanan devrim gibi gelişmeyi paylaştı. Yeni tip insansız jet savaş uçağının geldiğini söyleyen Oktay, "İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ JET SAVAŞ UÇAĞI GELİYOR
Savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirten Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığının 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.
Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." şeklinde konuştu.
DAHA İLERİYE TAŞIYACAK
ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:
"ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'lar, PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Modernize Zırhlı Muharebe Araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip VURAN araçları ilk kez envantere girecek.
4 MİLYAR DOLARI AÇACAK
Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."
SİBER UZAYDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ
E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...
- O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? Masterchef Türkiye büyük ödül ne kadar, kaç TL olacak?
- 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?
- EYT'de GARANTİ yaş kadrosu netleşti! Prim ve yaş düğümü çözülecek! 1975-1974-1973-1972 doğumlular dikkat! Staj ve çıraklık başlangıç...
- Paranız tuzla buz olacak! Son gün 31 Aralık 2022! Hemen hesabınızı kontrol edin! TEB, HSBC, Vakıf Bank, Ziraat Bankası...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
- Lise üniversite öğrencilerine 5.500 TL yardım başvurusu nasıl alınır? Öğrencilere 5.500 TL destek başvuru şartları nelerdir?
- Galatasaray Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Lazio maçı nereden canlı yayınlanacak? Şifresiz...
- Kısmetse Olur Ayşenur kimdir? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Ayşenur İmam kaç yaşında, mesleği ne?
- Sağlık Bakanlığı ikinci atamaları ne zaman? 2022 2. etap Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimi...