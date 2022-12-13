13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İmzasını gökyüzüne atacak! Türkiye'nin insansız savaş uçağı geliyor! ANKA-3 MİUS çağ atlatacak...

İmzasını gökyüzüne atacak! Türkiye'nin insansız savaş uçağı geliyor! ANKA-3 MİUS çağ atlatacak...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
ABONE OL
İmzasını gökyüzüne atacak! Türkiye’nin insansız savaş uçağı geliyor! ANKA-3 MİUS çağ atlatacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada yerli sanayiide yaşanan devrim gibi gelişmeyi paylaştı. Yeni tip insansız jet savaş uçağının geldiğini söyleyen Oktay, "İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Genel Kurulunda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ JET SAVAŞ UÇAĞI GELİYOR

Savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirten Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığının 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.

Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ'tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor." şeklinde konuştu.

DAHA İLERİYE TAŞIYACAK

ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:

"ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Muharip Uçak ve Kızıl Elma ile diğer insansız savaş uçaklarımızla savunma dengeleri yeniden yazılacak. Uzun menzilli hava savunma sistemlerimiz Siper, Karaok, Bozdoğan ve Gökdoğan'ın ilk teslimatlarını yapacağız. Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'lar, PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlar, Modernize Zırhlı Muharebe Araçları ZMA'lar ve yerli motora sahip VURAN araçları ilk kez envantere girecek.

4 MİLYAR DOLARI AÇACAK

Bugün gururla söyleyebiliriz ki ülkemizde savunma ve havacılık sanayi, artık sadece kendi ihtiyaçlarımıza odaklanmanın ötesinde, yurt dışı pazarlara da açılma olgunluğuna ulaşmıştır. Ünü dünyaya yayılan ürünlerimiz, birçok ülkeden talep görmeye başlamıştır. Ülke ekonomisine katkının en önemli verilerinden biri olan ihracatta, savunma sanayi sektörü, tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Savunma sanayii ihracatımız yılın ilk 11 ayında 3 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın yılsonu itibarıyla 4 milyar doları aşması öngörülmektedir."

SİBER UZAYDA DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ

E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.

Hava aracından Kızılelma’ya yolculuk!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA