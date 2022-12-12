CHP fondaşlarından Ekrem İmamoğlu’na adaylık tepkisi! Kılıçdaroğlu’na ayıp etti, toplumsal sempatisini kaybetti

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN YANA TAVIR

İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kendi adaylığını desteklemesini istediği ve 'tarafını seç ya benimle ya da Kemal Bey'le ol' dediği iddia edilirken, Kaftancıoğlu'nun ise bu talep karşısında İmamoğlu'na yönelik sert bir cevap verdiği "Haddini bil, ben il başkanıyım benimle bu şekilde konuşma" tepkisinde bulunduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana tavır koyduğu öne sürüldü.