CHP fondaşlarından Ekrem İmamoğlu'na adaylık tepkisi! Kılıçdaroğlu'na ayıp etti, toplumsal sempatisini kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık kapışması 6'lı masadaki gerginliği artırıyor. İmamoğlu'nun Canan Kaftancıoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını aktaran gazeteci Enver Aysever, "Toplumsal sempatisini kaybetti" dedi.
6'lı masada cumhurbaşkanlığı adayı konusunda kriz sürerken CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında ipler kopma noktasına geldi.
"KILIÇDAROĞLU BAĞLARINI KOPARTTI"
Gazeteci Enver Aysever, "Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile bütün bağlarını koparttı. Canan Kaftancıoğlu da koparttı. İmamoğlu neredeyse İYİ Parti'nin belediye başkanı haline geldi." dedi.
"YAPTIĞI ÇOK AYIPTI"
İmamoğlu'nun toplumsal sempatisini kaybettiğini söyleyen Aysever, "Türkiye'de hiç kimse onu tanımıyorken, köfteci ve müteahhitlik yapan birisiyken, onun arkasından binlerce kişinin gelmesini sağlayan Canan Hanım'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çok ayıptı." diye konuştu.
ELİNİ BİLE SIKMAMIŞTI
CHP'nin 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonunda, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar günlerce konuşulmuştu.
"APTAL, ŞİZOFREN, MÜTEAHHİT KAFALI"
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür; CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "aptal, şizofren, müteahhit kafalı" dediğini aktarmıştı. Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. CHP'nin 3 Aralık'taki 'Vizyon Toplantısı'nda soğuk rüzgarlar esmişti, bu sefer de İmamoğlu'na yakın Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, Kaftancıoğlu'nun toplantısına da katılmadı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN YANA TAVIR
İmamoğlu'nun Kaftancıoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı kendi adaylığını desteklemesini istediği ve 'tarafını seç ya benimle ya da Kemal Bey'le ol' dediği iddia edilirken, Kaftancıoğlu'nun ise bu talep karşısında İmamoğlu'na yönelik sert bir cevap verdiği "Haddini bil, ben il başkanıyım benimle bu şekilde konuşma" tepkisinde bulunduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından yana tavır koyduğu öne sürüldü.
TOPLANTIDA SOĞUK RÜZGARLAR ESMİŞTİ
Yaşanan bu tartışmaların ardından CHP'nin 3 Aralık'taki 'Vizyon Toplantısı'nda İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasında soğuk rüzgarlar esmişti. İkilinin tokalaşmadığı anlar gündem olmuştu.
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