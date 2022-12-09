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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yeni veto: İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesi arttı

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Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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Akşener’den Kılıçdaroğlu’na yeni veto: İmamoğlu ve Yavaş’ın popülaritesi arttı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın 2023 adayına ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yeniden veto eden Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesinin arttığını savundu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, 2023 yılında kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.

AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI

Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.

AKŞENER'DEN YENİ ÇIKIŞ: "İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİ ARTTI"

Fondaş Ruşen Çakır'a konuşan Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adını zikretmesinin ardından popülaritelerinin daha da arttığını vurgulayıp, "O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi ve CHP liderinin adaylığını istemediğini bir kez daha açıkça dile getirdi.

Akşener açıklamasında şunları söyledi:

"Muhalif seçmenleri taraftar etme hali çok sıkıntı bir durum. Bir arkadaşımızı aday gösterecekseniz, diğer arkadaşımızın da bilgisi olsun dedim. Daha sonra bunu TV'de söyledim. Sonra HT'de bunu anlattım. O günden bu güne iki arkadaşımızın da anketlere konulma eğilimi bitmedi, vatandaş nezdindeki popülaritesi arttı, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ben bir durum tespitiyle karşı karşıyayım."

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