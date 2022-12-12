Fondaş Merdan Yanardağ'dan Ekrem İmamoğlu'na yeni ayar: Yuvarlak yuvarlak konuşma 'aday değilim' de
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün katıldığı canlı yayında, 2023 adaylığını için açık kapı bırakan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü net şekilde açmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. İmamoğlu'nun "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur" sözlerinin devamında 'ama' ifadesini kullanmasına yüklenen Yanardağ, "Yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6’lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini söylemeleri gerekiyor. Ben 6’lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum." dedi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masa, dokuzuncu görüşmede de aday konusunda somut bir adım atamadı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti'nin vetosuyla burun buruna geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret edip, "Bu arkadaşlarımıza hayır demeyiz" demişti.
Masadaki adaylık savaşları her geçen gün alevlenirken, İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.
İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI SORULDU, YARIM AĞIZLA GEÇİŞTİRDİ
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de konuşan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sorusuna yarım ağızla cevap verip, "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
Sunucunun "Peki sizin?" diyerek Israr etmesi üzerine İmamoğlu "Tabi ki. Bu doğal bir süreçtir. Ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Bunun altını çizmek gerekiyor karar altılı masanındır. Bunu genel başkanımız da dile getiriyor. Altılı masanın fikrini alıp onlarla birlikte proje yürütecek bir aday olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
TOPU ALTILI MASAYA ATTI
İmamoğlu, "Bugün altılı masanın yarınlara dair başarısını en üst seviyelere taşıyacak olan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi" ifadelerini kullanarak 'adaylık' konusunda altılı masanın diğer ortaklarına adeta göz kırptı.
İMAMOĞLU'NUN "AMA"LI SÖZLERİ MANGIR MERDAN'I ÇILDIRTTI
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Almanya'dan yaptığı canlı yayınla, İmamoğlu'nun bugünkü açıklamalarını sert bir dille hedef aldı.
İmamoğlu'nun önce doğru bir yanıt vererek Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini fakat sonrasında 'ağız yuvarladığını' söyleyen Yanardağ, "'Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur, ama...' diyor! '6'lı masa belirleyecek' diyor. Ben burada ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. CHP'de ciddi bir sorun var ama ile fakat ile olmaz." diye konuştu.
"CUMHURBAŞKANLIĞINA TIRMANMAK İÇİN ACELE EDİYOR"
İmamoğlu'nun genç bir siyasetçi olduğunu dile getiren Yanardağ, "Bir dönem daha İstanbul'u yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığına tırmanmak için bu kadar acele etmemeli. Ama ve fakatla başlayan bir dizi gerekçe koyuyorsunuz açık kapı bırakıyorsunuz." dedi.
Belediye başkanlarının CHP genel başkanı ile yarıştırılamasına son vermek gerektiğini belirten fondaş Yanardağ, "Bu bir siyasal parti için kabul edilemez bir tablodur. Kavramları dikkatli seçmeye çalışıyorum. CHP yetkili kurulları bir an önce partimizin 6'lı masaya masaya sunacağı aday Kılıçdaroğlu'dur kararı almalıdır. Bu kadar gecikecekse, Yavaş ve İmamoğlu'nun yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6'lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini, İstanbul ve Ankara'ya bir dönem daha hizmet etme niyetinde olduklarını net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Ben 6'lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum" dedi.
"EĞER CHP'DE DİSİPLİN VARSA BUNA SON VERSİN"
Yanardağ sözlerini, "6'lı masa eğer bir ittifaksa eğer CHP disiplinli bir partiyse, genel başkanının arkasında siyasal disiplinle duracaksa, parti terbiyesi ve gelenekle duracaksa bu soruna son vermeli." diyerek bitirdi.
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