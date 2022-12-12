Fondaş Merdan Yanardağ’dan Ekrem İmamoğlu’na yeni ayar: Yuvarlak yuvarlak konuşma ’aday değilim’ de

"CUMHURBAŞKANLIĞINA TIRMANMAK İÇİN ACELE EDİYOR"

İmamoğlu'nun genç bir siyasetçi olduğunu dile getiren Yanardağ, "Bir dönem daha İstanbul'u yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığına tırmanmak için bu kadar acele etmemeli. Ama ve fakatla başlayan bir dizi gerekçe koyuyorsunuz açık kapı bırakıyorsunuz." dedi.

Belediye başkanlarının CHP genel başkanı ile yarıştırılamasına son vermek gerektiğini belirten fondaş Yanardağ, "Bu bir siyasal parti için kabul edilemez bir tablodur. Kavramları dikkatli seçmeye çalışıyorum. CHP yetkili kurulları bir an önce partimizin 6'lı masaya masaya sunacağı aday Kılıçdaroğlu'dur kararı almalıdır. Bu kadar gecikecekse, Yavaş ve İmamoğlu'nun yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6'lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini, İstanbul ve Ankara'ya bir dönem daha hizmet etme niyetinde olduklarını net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Ben 6'lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum" dedi.