6’lı masada yeni kaos! Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na gözdağı: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin

6'LI MASADA YENİ KAOS: "DAHA HÜKÜMET PROGRAMINDA ANLAŞAMADIK"

6'lı masanın fertleri, derin fikir ayrılıklarını artık söylemlerine de yansıtır hale geldi.

CHP lideri, geride bıraktığımız günlerde "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetlemişti.

Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" demişti.





Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da masadaki siyasi parti liderlerinden birinin aday olması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin ortak kanaati seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.