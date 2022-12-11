6'lı masada yeni kaos! Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na gözdağı: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin
Gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı üzerinden birbirine düşen 6'lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. "Geliyorum ey dünya" diyerek 3 Aralık'ta adaylığını resmen ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" itirafında bulunmuştu. Masanın ortaklarından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Göstereceğimiz ortak aday, ilkelerimizi kabul etmeli" diyerek 'bir kukla' seçeceklerini bir kez daha dile getirdi. Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı göndermede bulunan Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız." ifadeleriyle 'Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin' mesajı verdi.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, 2023 yılında kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" , "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapatmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuşmuştu.
6'LI MASADA YENİ KAOS: "DAHA HÜKÜMET PROGRAMINDA ANLAŞAMADIK"
6'lı masanın fertleri, derin fikir ayrılıklarını artık söylemlerine de yansıtır hale geldi.
CHP lideri, geride bıraktığımız günlerde "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetlemişti.
Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" demişti.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da masadaki siyasi parti liderlerinden birinin aday olması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin ortak kanaati seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesidir" ifadelerini kullanmıştı.
"ORTAK ADAY YOKSA TABİ ADAY OLSUN"
Masadaki adaylık krizi söylemlerine yansıyan Uysal, siyasi liderler, parti liderleri arasından bir ortak aday çıkmazsa tabi adayın belirlenmesi gerektiğini söyledi.
KILIÇDAROĞLU'NA 'KUKLA' MESAJI: 'YA KABUL EDERSİN...'
Tüm bu gelişmelerin ışığında masanın diğer bir ortağı Gelecek Partisi'nden ses getirecek bir çıkış geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Göstereceğimiz ortak aday, ilkelerimizi kabul etmeli" diyerek kukla siyasetini açık etti.
"GEÇİŞ SÜRECİNİ TEK KİŞİNİN ELİNE BIRAKAMAYIZ"
Her seferinde 'aday ben olacağım' sinyali veren, 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde bu tutumunu ilan eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösteren Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız... Biz bir yönetim değil, yönetişim sistemi kuruyoruz; kişilere değil, ilkelere bağlı" dedi.
MESAJ NET: "YA KABUL EDERSİN YA DA TEK BAŞINA SEÇİME GİRERSİN..."
Bu sözlerinin devamında "Üzerinde mutabık kalacağımız aday bunları kabul etmeli; etmezse tek başına seçime girebilir tabi" diyerejk açık açık rest çeken Ahmet Davutoğlu, belirledikleri adayla ortak zeminde buluşmaları gerektiğini ifade etti.
KARAMOLLAOĞLU İTİRAF ETMİŞTİ: EŞGÜDÜM MASKELİ KUKLA SİYASETİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.
MUHALİFLER İSYAN BAYRAĞINI AÇMIŞTI: "BUNA KİM OY VERİR YA?"
'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.
Yandaş gazeteci İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi.
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