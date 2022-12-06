Hulki Cevizoğlu'ndan 'Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu'na: Atatürkçüyüm diyor Atatürk'ü bilmiyor tam bir skandal
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında 'Gazi Meclis'i hedef almasına değindi. Atatürk'ün partisinin genel başkanının Atatürk'ü bilmediğini söyleyen Cevizoğlu, "Kemal Bey’in bunu bilmemesi, Atatürk’ün bir diktatör konumuna getirilmesi tam bir skandaldır" diye konuştu.
Geride kalan gün TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarına bir yenisini eklemişti.
Gazi Meclis'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Bu Meclis'in itibarına çok büyük darbeler vurdunuz. Bu Meclis'e Gazi Meclis diyorlar. Gazi Meclis ayrıdır. Gazi Meclis falan filan bırakın o ayakları. Meclis'i feshetme yetkisini Erdoğan'a siz vermediniz mi?" diyerek AK Parti ve MHP kürsülerine sataşmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarına tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ''Meclis'imizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz, kim yaparsa yapsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Kim söylerse söylesin bu büyük bir saygısızlıktır'' demişti.
CEVİZOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA: "ATATÜRK'Ü BİLMİYOR, TAM BİR SKANDAL"
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk canlı yayınında, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Atatürk'ün partisinin genel başkanının Atatürk'ü bilmediğini söyleyen Cevizoğlu, "Kemal Bey'in bunu bilmemesi, Atatürk'ün bir diktatör konumuna getirilmesi tam bir skandaldır" diye konuştu.
"ÖNCE BİR ATATÜRKÇÜLÜK EĞİTİMİ ALMASI GEREKİYOR"
Cevizoğlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Buradan şunu da kast ediyor, defalarca bunu söyledi. '15 Temmuz bir tiyatrodur' demişti. O yüzden meclisin bombalanmasına inanmamıştı. Onun da bir tiyatronun parçası olduğunu düşünüyordu. 'Siz buna Gazi Meclis diyemezsiniz' demek istiyor. Atatürk'ün de Meclis'i fesheden bir diktatör olduğunu söylüyor.
Kendi bilgilerimden şüpheye düştüm. Bu tam bir skandal. 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyen Kılıçdaroğlu'nun Atatürk ile ilgili çok temel bir şeyi bilmediği ortaya çıktı. Sakarya Savaşı'nın nerede yapıldığını bilmediği de ortaya çıkmıştı. Danışmanları da bir şey bilmiyor gibi. Atatürkçü olmayan Atatürkçüler bize ders vermeye çalışanlar, onların etkisinde kalmış. Kendisi de bilmiyor Atatürk'ü.
Kemal Bey'in bunu bilmemesi, Atatürk'ün meclisi bir diktatör konumuna getirmesi tam bir skandaldır, gaftır. ABD'den danışman getirmekten daha büyük gaftır. Önce bir Atatürkçülük eğitimi alması gerekiyor. Ben böyle bir şey duymadım nutkum tutuldu. Ben ağır konuşmamak için bu kdar konuşayım."
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