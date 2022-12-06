Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’nun çıkışını hiçe saydı adaylığa göz kırptı: 6’lı masa ne derse o

Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı bir adım geldi.

YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA AÇIK KAPI: "6'LI MASA NE DERSE UYACAĞIZ"

Yavaş, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Sağ olun, sizlerin teveccühü. Bizden başka bir görev istenirse bu 6'lı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız" şeklinde yanıt verdi.