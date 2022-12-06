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Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun çıkışını hiçe saydı adaylığa göz kırptı: 6'lı masa ne derse o

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Giriş Tarihi: 06.12.2022
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Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu’nun çıkışını hiçe saydı adaylığa göz kırptı: 6’lı masa ne derse o

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener'in 6'lı masaya önerdiği iki isimden biri olan Mansur Yavaş, adaylık için çarpıcı bir açıklamada bulundu. Genel başkanının adaylığını görmezden gelerek 2023 için açık kapı bırakan Yavaş, "6'lı masa ne derse ona uyacağız" diye konuştu. Öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da belediyecilik maskeli sır bir görüşme gerçekleştirdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin tartışmalar yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.

Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı bir adım geldi.

YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA AÇIK KAPI: "6'LI MASA NE DERSE UYACAĞIZ"

Yavaş, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Sağ olun, sizlerin teveccühü. Bizden başka bir görev istenirse bu 6'lı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız" şeklinde yanıt verdi.

Mansur Yavaş'ın bu sözleri adaylığa açık kapı bıraktığını gözler önüne sererken "Meral Akşener'e işaret fişeğini gönderdi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

İMAMOĞLU İLE BELEDİYECİLİK MASKELİ SIR GÖRÜŞME

Öte yandan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

Belediyecilik maskesine sığınarak 'ortak çalışma' vurgusu yapan ikilinin yaptığı sır görüşmede nelerin konuşulduğu, hangi pazarlıkların masaya yatırıldığı ise merak konusu.

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