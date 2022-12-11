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Bakan Mustafa Varank'tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına flaş yanıt! "İspat etmeyen namerttir"

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Bakan Mustafa Varank’tan muhalefetin yolsuzluk iddialarına flaş yanıt! İspat etmeyen namerttir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin yolsuzluk iddialarına yanıt verdi. Bakan Varank, "Bunu ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir." dedi.

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