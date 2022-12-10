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CHP'de Jeremy Rifkin çelişkisi: Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! Vizyon toplantısına ABD'den online katılmıştı

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Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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CHP’de Jeremy Rifkin çelişkisi: Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu yalanladı! Vizyon toplantısına ABD’den online katılmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesi ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yeni vizyon kadrosu kadar toplantıda yaşananlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısına danışmanı Jeremy Rifkin'in ABD'den video bağlantısı ile katılmasını "Türkiye teknolojiyi görsün istedik. Bilinçli bir tercihti." sözleriyle savunurken Gürsel Tekin ise mazeretinin olduğunu söyleyerek genel başkanıyla çelişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan CHP'nin vizyon belgesinde ve sonrasında yaşanan çelişkiler yumağı "yok artık" seviyesine ulaştı.

ABD'DEN ONLİNE KATILDI

ABD'den ithal edilen Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun İkinci Yüzyıla Çağrı programına gelmeyi tenezzül bile etmeyerek uzaktan katılımına CHP'nin üst yönetiminden iki farklı açıklama geldi.

GÜRSEL TEKİN KILIÇDAROĞLU'NU YALANLADI

Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin birbirlerini yalanladı.

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?

Kılıçdaroğlu, verdiği röportajda, "Türkiye teknolojiyi görsün istedik. Bilinçli bir tercihti." sözlerini sarf ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Mazereti olduğu için gelemedi." diyerek kendi Genel Başkanı'ndan farklı bir savunma üretti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA: MİLLETİMİZ TEKNOLOJİYİ DE GÖRSÜN!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında vizyon belgesi etkinliğine ekonomistlerin uzaktan bağlantı ile katılmasının eleştirilmesine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. İstemeleri halinde Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara gibi isimlerin salonda olabileceğini ima etti.

Açıklamanın sonrası ise dalga geçer nitelikteydi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye teknolojiyi ilk kez getiriyorlarmışcasına şu ifadeleri kullandı:

Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti.

NE OLMUŞTU?

CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' etkinliği ile vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ekonomi takımını bu etkinlikte tanıttı. ABD'li Jeremy Rifkin, Ekonomi Başdanışmanı olarak açıklanırken, Daron Acemoğlu da o listede yer aldı.

Ancak ne Rifkin ne de Acemoğlu salona gelmedi. Uzaktan bağlantı ile seminer veren isimler nedeniyle CHP oldukça eleştirildi. CHP'nin vizyon belgesi etkinliğinin sıkıcılığı partiye yakın kanallarda da çok yoğun şekilde eleştirildi.

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