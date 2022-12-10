CHP’de Jeremy Rifkin çelişkisi: Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nu yalanladı! Vizyon toplantısına ABD’den online katılmıştı

NE OLMUŞTU?

CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' etkinliği ile vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ekonomi takımını bu etkinlikte tanıttı. ABD'li Jeremy Rifkin, Ekonomi Başdanışmanı olarak açıklanırken, Daron Acemoğlu da o listede yer aldı.

Ancak ne Rifkin ne de Acemoğlu salona gelmedi. Uzaktan bağlantı ile seminer veren isimler nedeniyle CHP oldukça eleştirildi. CHP'nin vizyon belgesi etkinliğinin sıkıcılığı partiye yakın kanallarda da çok yoğun şekilde eleştirildi.