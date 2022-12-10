Son dakika: Samsun'a dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "En son eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık. Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı." dedi. Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili de "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç." diyerek tepki gösterdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Samsun'da toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lira olan tesislerin açılışını gerçekleştirdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
RESMİ RAKAM 100 BİNİ YAKALADI
Gençler ben de sizin yanınızdayım. En son eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık. Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı. Havalimanından bu yana cadde boyu Samsunlu kardeşlerimizle el ele gönül gönüleydik. Samsun bir başka coşkuluydu.
5 MİLYAR 880 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIMLAR
799 derslik, 9 atölye, 400 kişilik pansiyondan oluşan 66 ayrı projeyi bugün resmen hizmete açıyoruz. 213 milyon liralık yatırımların resmi açılışını bugün yapıyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi başta olmak üzere 60 milyon liralık projenin açılışını bugün yapıyoruz. Durmak yok. Bugün bir başka önemli adım. Asarcık-Kavaklı yolunun tamamlanan 25 km'lik yolu hizmete sunuyoruz. Nasıl. Laf değil icraat icraat. Büyükşehir Belediyemizin feribottan elektrikli otobüs sistemine akıllı Trafik sisteminden sosyal hizmet birimlerine kadar geniş bir alanda tutarı 2 milyar 742 milyon lirayı bulan 50 ayrı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.
244 AYRI PROJE
Bugün toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaparak Samsun'un büyümesi yolunda yeni bir adımı daha atıyoruz. Burası Samsun, istikbal ve istiklalimizin adımının atıldığı yer.
Elbette Samsun'a yaptığımız yatırımlar bunlardan ibaret değil. Samsun'un evladı Orhan Gencebay, o da bugün bizimle olacaktı, rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Mevsim bahar olunca, aşk gönüle doyunca, sevenler kavuşunca yaşamane güzel...
2053 VİZYONUNA SAHİP ÇIKMAYA HAZIR MIYIZ?
Son 20 yılda şehrimize 56 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Sanayiden tarıma her alanda ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olacağına inanıyorum. 2023'te bu lokomotif vagonları çekmeye hazır mı? Şehrimizi nasıl büyütüp geliştirdiysek bundan sonra her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Biz birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Son 20 yıldır olduğu gibi 2023'te de aramıza kimseyi sokmayalım. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede yanımızda olan Samsun'un 2023'te de tercihini bizden yana kullanacağından ben şüphe duymuyorum. Türkiye Yüzyılını birlikte inşa etmeye, 2023'te güvenlik, huzurlu, müreffeh Türkiye'nin yolunu bir kez daha açmaya hazır mıyız? En değerli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkmaya hazır mıyız? Dışarıda Türkiye düşmanlarını içeride olanların maşalarının heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız? Samsun'a böylesi yakışır.
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI: UZANTILARINI PARLAMENTODAN TEMİZLEYECEĞİZ
Milli mücadelenin ilk adımının şehri Samsun istikbal ve istiklalin de kıymetini en iyi bilen şehrimizdir. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle mücadele içinde yer aldık. Teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tetikçilere karşı milletin bekasını savunduk. Amaç Türkiye'yi yeniden inşa edilen küresel siyasi ve ekonomik düzenin dışında bırakmaktı. Yeri geldi sinsi oyunlarla asırlık yurtlarımızı bizden kopardılar, kayıplarımızın acısıyla bizi iki büklüm ettiler, içimizdeki tetikçilerini üzerimize saldılar, terör örgütleri üzerinden terbiye edilmeye çalışıldık. Ama biz bunların hiçbirini yutmadık. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?
6'LI MASAYI HEP BİRLİKTE ÇÖKERTECEĞİNİZE İNANIYORUM
6'lı masayı hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum. Her acının bize hem insani, hem ekonomik maliyeti oldu. Kalkınma yarışına başladığımız kimi ülkeler alıp başını giderken biz geri kalmışlığa mahkum edildik. Bu faturaların ağır yükü altında beli bükülmüş Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken üzerimize oynan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 81 vilayet ve 85 milyon vatandaşla her alanda dünyanın birinci ligine çıkaracak eser ve hizmetlere kavuşturduk. Asırlık sorunları çözmekle kalmadık. Gelişmiş ülkelerin gıptayla baktığı hizmet altyapısı kurduk. Şimdi Türkiye farklı bir ülke, Türkiye emir alan değil, emir veren bir ülke. Her küresel kriz ülkemizin sahip olduğu gücün daha fazla anlaşılmasını kılıyor. Dünyanın dört bir yanına ürettiğimiz aşıları biz gönderdik. Çünkü biz veren eldik, veren el alan elden hayırlıdır. Küresel Emtia ve tedarikte üretim altyapımızın gücünü gördük. İstihdam kapasitemizin gücünü gördük. Enerji krizinde imkanlarımızın gücünü gördük.
Bunun adı Türkiye Yüzyılı. Bunu beraber kuracağız. Bu topraklardaki son devletimiz Cumhuriyeti ilan ederken kurduğumuz hayalleri bir asır sonra gerçeğe dönüştürmenin şu anda eşiğindeyiz. Altın kıymetindeki yılların, heba edilen yılların hesabını sorabiliriz. Ülkemizin sadece geçtiğimiz 10 yılında olup bitenler dahil bu kadim mücadelenin ne kadar derin olduğunu, acımasız yürütüldüğünü göstermeye yeterlidir. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmada kendi insanımız kullanıldı. Hep bizi birbirimize kırdırdılar. Sadece PKK ve FETÖ terör örgütlerinin ülkemize insani maliyetleri tek başına onlarca yıla bedeldir. Türkiye içindeki mankurtları tasfiye ettikçe kendine gelmişrir. 2023 hedefleriyle milletin huzuruna çıktığımızda birileri kendi kıt aklınca bizle dalga geçmişti. Bu hedefleri birer birer hayata geçirerek işte bugünlere geldik. Sizlerle beraber geldik. Türkiye Yüzyılı'yla yeni ve daha büyük atılımın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Gençler hanımlar sizden çok daha güçlü çıkıyor. İşte 2023'e böyle yürüyeceğiz. Büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlere devredeceğimiz Türkiye'deki asırlık farkı herkes görmektedir.
KILIÇDAROĞLU'NA İTHAL DANIŞMAN TEPKİSİ: GEÇ O İŞLERİ GEÇ! MİLLETİMİZ BİZE YETER
Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? 2023'e kadar hep birlikte gece gündüz çalışacağız. Hanımlar Türkiye Yüzyılı için hazır mıyız? Sizlerden de seçime kadar girmedik ev, kazanmadık gönül bırakmamanızı diliyorum. Unutmayın kale içeriden fethedilir. Ne demek bu, kalenin içinde kim var, hanım var, bayanlar var. Bayanlarla bu işi bitirdik mi 2023 bitmiştir. Samsun 103 yıl önce milli mücadele yaptığı gibi Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi olacaktır. Yarım asrı bulan siyasi hayatımızı hep milletin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde sadece halkı ile yürüdü. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk. İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar falan. Geç o işleri geç. Gözümüzde kalbimiz de hep millete baktı. Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen sözüne kulak verilen ülke haline getirdik. Rusya-Ukrayna savaşı, kim var ortada Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Yarın Putin ve Zelenski ile görüşüp daha neler yapabiliriz, bunları konuşacağım. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Unutmayın ülkelerin tarihlerinde her seçim bir yol ayrımıdır. 15 seçimdir milletimiz bizi açık ara birinci yaparak iradesini güçlü Türkiye'den yana kullandı. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri vazifemizin gereği olarak görüyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye'yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmayı yeterli bulmuyor en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz.
Yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi, tıpkı Yusufeli Barajı gibi, 500 bin konut projesi gibi çok daha fazlasını yapmayı hedefliyoruz. Samsun'u spor tesisleriyle buluşturan kim? Üniversite ile buluşturan kim? Çalıştık, ürettik Samsun'u buralara getirdik.
Çanakkale Köprüsünü gördünüz değil mi? Biz buyuz. Bunlar ancak sandalla gezerler, bunlar ancak sandalla gezmeyi bırak, Avrasya nedir bilmezler. Bunları yapan biz. YSS'yi yaptık, ne dediler, niye yaptınız. Bizim işimiz bu. Arzu etmiyorsanız siz yaya geçin dedik. Osmangazi Köprüsü'nü yapan kim, İstanbul'u İzmir'e bağladık. 7,5 saatte gidiliyordu, şimdi 3 saatte gidiliyor. 3-3,5 saatte İstanbul-İzmir gidebiliyorsun.
Gözümüzü uzaya dikiyoruz. Terörle mücadelede vatan savunmasında bölgemizdeki geldiğimiz konumu yeterli bulmuyoruz. Özetle, yaptıklarımızın üzerine yatmıyoruz, henüz yapamadıklarımızın hayıflanmasıyla daha çok çalışıyoruz. Rahmetli Özal'ın bizim icraatlarımıza onların hayalleri bile yetişemez ifadesi. Türkiye Yüzyılı'na adım atacağımız 2023'ü ülkemizi küresel, siyasi, ekonomik sistemin en üst ligine çıkaracağımız yeni döneme kararlıyız.
Niyet hayr, akıbet hayr diyerek çıktığımız bu yolcuğun yeni etabını da sizlerle sürdürmeye beraberiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.
KAVAK-ASARCIK YOLU BUGÜN HİZMETE GİRDİ! SEYAHAT SÜRESİ 10 DAKİKA KISALDI
Samsun'da ulaşımın kalitesi yeni yatırımlarla artıyor. Samsun'da Kavak ve Asarcık arasındaki yolun konforunu ve kalitesini artıracak Kavak-Asarcık Yolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girdi. 24.7 kilometrelik yeni yol ile seyahat süresi de 10 dakika kısaldı.
19'UNCU ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, 2019 yılından itibaren kente 5. ziyaretini gerçekleştirmiş oldu. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Samsun'a 18 kez gelen Erdoğan, en son ziyaretini TEKNOFEST Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında yapmıştı.
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