’Baybekler’ çetesi çökertildi! 16 şüpheli tutuklandı

42 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından şüphelilere ait 60 adres ve 16 araca yönelik düzenlenen operasyonda; 39 adet tabanca, 20 adet tüfek, 1 adet dinamit lokumu, 864 adet değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, bin 43 adet uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 adet kartuş, 14 adet senet, 7 adet namlu açma aparatı, 3 adet silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Bergama, Kınık, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerindeki suç faaliyetlerinin deşifre edilen 'Baybekler' suç örgütü üyelerinin; 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi.