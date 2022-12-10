'Baybekler' çetesi çökertildi! 16 şüpheli tutuklandı
Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir merkezli yürütülen operasyonda gözaltına alınan toplam 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İzmir'in kuzey ilçelerinde 'Baybekler' olarak tanınan 19 çete üyesinden 16’sı tutuklandı.
Ülke genelinde 6 Aralık günü düzenlen 'Silindir Operasyonu' çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir'in Bergama, Aliağa, Dikili ve Kınık ilçelerinde faaliyet yürüten 'Baybekler' diye bilinen suç örgütü ile yine İzmir'de suç örgütlerine silah ve mühimmat temin eden 2 farklı şebekeye yönelik 3 aylık yürütülen çalışmaların ardından; İzmir merkezli Gaziantep, Balıkesir, Konya ve Isparta'da toplamda 43 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
42 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Ekipler tarafından şüphelilere ait 60 adres ve 16 araca yönelik düzenlenen operasyonda; 39 adet tabanca, 20 adet tüfek, 1 adet dinamit lokumu, 864 adet değişik çaplarda fişek, 1 torna makinesi, bin 43 adet uyuşturucu hap, 612,57 gram esrar, 685 adet kartuş, 14 adet senet, 7 adet namlu açma aparatı, 3 adet silah kalıbı ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde toplam 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Bergama, Kınık, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerindeki suç faaliyetlerinin deşifre edilen 'Baybekler' suç örgütü üyelerinin; 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Kasten yaralama', 'İş yeri ve ikamet kurşunlama' gibi suçları azmettirdikleri ve işledikleri tespit edildi.
TABANCALAR, TÜFEKLER, SENETLER, UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda, Baybekler suç örgütünün lideri ve yöneticileri ile birlikte tüm üyeleri, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt faaliyetleri çerçevesinde kullandıkları çiftlik evleri ile ikametlerinde yapılan aramalarda, tabancalar, tüfekler, senetler, esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çete üyesi olduğu tespit edilen toplam 19 şüpheli, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleriyle, Bergama Adliyesine sevk edilirken, 16 şüpheli tutuklandı, 3 şüphelinin hakkında da adli kontrol kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.
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