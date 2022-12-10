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Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na ithal danışman tepkisi

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 16:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "En son eylül ayında Teknofest için geldiğimiz Samsun'a birkaç ay ayrılığa rağmen hasret kaldık. Şu ihtişama bak. Resmi rakam 100 bini yakaladı." dedi. Erdoğan, "Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde bunları çökerttik mi? Bunların inlerine gireceğiz, inlerine. Girdik, şimdi bu parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023'te hep birlikte temizlemeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Jeremy Rifkin'le ilgili de "İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda, geç o işleri geç." diyerek tepki gösterdi.
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