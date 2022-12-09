Başkan Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den flaş açıklamalar: "Hedefimiz 10 milyar dolar"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "NATO müttefiki olarak dayanışmamız güçlü olmalı." dedi. Bulgaristan ile yeni adımı duyuran Başkan Erdoğan, "Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Radev'e "Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat’taki Demir Kiliseyi 2018’de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Makbul İbrahim Paşa Camii’nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" mesajını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından, Başkan Erdoğan mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı.
Başkan Erdoğan, görüşmede derinleşen ilişkilerin gözden geçirildiğini vurguladı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise, ortak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Teslimatların güvenliği ve kaynakların hızlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda. Bu da ancak enerji alanında iş birliğinin derinleşmesiyle mümkün" dedi.
"DAYANIŞMAMIZIN HER ZAMANKİNDEN GÜÇLÜ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ"
Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Heyetler arası görüşmemizi gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşımla ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi topluluğu zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Bugünkü görüşmelerimizde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan kumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu teyit ettik" dedi.
"ORTAK HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE KISA SÜREDE ÇIKARMAK"
Başkan Erdoğan, "Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi alt yapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları 2 buçuk milyar avroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"ENERJİ BAKANLIĞIMIZA GEREKLİ TALİMATI VERDİK"
Başkan Erdoğan, "Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanları araştırıldı. Bunu müzakere ettik konuyla ilgili olarak Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz, Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz. Bu konuda bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da iç işleri bakanımız, mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz, nasıl hal yoluna koyabiliriz bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler. Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor" dedi.
"ZİYARETLERİMİZİN KOMŞULUK HUKUKUMUZUN DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"
Başkan Erdoğan, "Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kiliseyi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
RADEV: ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür etti.
Radev, "Bulgaristan ve Türkiye komşu ülkeler olarak çok sorunlu bir bölgede bulunmaktalar. Savaş çok yakınımızda. Sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa Bölgesi için çok önemli. Aynı zamanda önemli ticari partnerlerimiz söz konusu. İki partner olarak karşılıklı menfaatler doğrultusunda ekonomide, ticarette, enerji alanında, turizm ve ortak sınırların korunması konusunda, terörizmle savaş konusunda iş birliğimiz söz konusu. İş birliğinin en önemli göstergesi Kapıkule Sınır Kapısı'nın ticari hacim olarak dünyada ikinci sırada yer alması. Dolayısıyla yapacağımız şeyler çok fazla, çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor, iş birliği, arkadaşlık, komşuluk nedir? Global çapta değişimler çok hızlı oluyor. Ortak yaklaşımlar bulmamız gerekiyor. Ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Teslimatların güvenliği ve kaynakların hızlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda. Bu da ancak enerji alanında iş birliğinin derinleşmesiyle mümkün" dedi.
"BEKLENTİLERİMİZ HER İKİ ÜLKENİN DE ENERJİ SİSTEMLERİNİN DAHA DA GELİŞECEĞİDİR"
Radev, "Karşılıklı menfaatler doğrultusunda, beklentilerimiz her iki ülkenin de enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir. Burada da Sayın Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum çünkü ülkemiz için çok zor bir dönemde bize hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladılar. Bugünkü görüşmemiz de oldukça faydalıydı. Ukrayna'daki savaş, artık küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkiliyor. Bizim ise, Afrika'dan Avrupa'ya, Türkiye'den geçen kara yolu söz konusu. Bizler de bunun sorumluluğunu görüyoruz. Trafiğin arttığını da fark ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"SAKİN VE KORUNAN BİR SINIRA SAHİP OLMALIYIZ"
Radev, "Sınır kapılarımızda trafik iki kat artmış durumda. Proaktif olmamız gerekiyor. Ortaklaşa karar ve tedbirler alarak sınır kapılarımızın kapasitesini artırmak için gerekli adımları atmamız gerekiyor. İlgili bakanlar görüşmelerini yaptılar. Atmış olduğumuz adımların başarılı olması için sakin ve korunan bir sınıra sahip olmalıyız. Bunu dikkate alarak Türkiye'nin artan yasa dışı göçün önüne geçmesini takdirle karşılıyoruz. Ortak çabalarımız devam edecek. Yasa dışı göçle ilgili Türkiye'nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz. İkili sözleşmelerimizin şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan'la her türlü terörist faaliyetlerini kınıyoruz. Çünkü bunlar hem insanların sağlığına kast ediyor ve dolayısıyla ortak çalışmalarımıza da bu konuda devam edeceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Radev, "Ukrayna'daki durumun diplomatik yollarla çözülmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabayı takdirle karşılıyoruz. Ukrayna ve Rusya'yla ve birleşmiş Milletler de dahil ederek çok büyük başarı elde ettiniz. Tahıl Koridoru'nu açarak. Bir daha Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Barış ve sükûnet diliyorum" ifadelerini kullandı.
İKİ LİDER GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.
Kabul, Rama'nın programdaki konuşmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.
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