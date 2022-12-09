Başkan Erdoğan ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'den flaş açıklamalar: "Hedefimiz 10 milyar dolar"

"ORTAK HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 10 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE KISA SÜREDE ÇIKARMAK"



Başkan Erdoğan, "Düzensiz göçün idaresinde etkin iş birliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi alt yapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları 2 buçuk milyar avroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ENERJİ BAKANLIĞIMIZA GEREKLİ TALİMATI VERDİK"



Başkan Erdoğan, "Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik iş birliği imkanları araştırıldı. Bunu müzakere ettik konuyla ilgili olarak Enerji Bakanımıza gerekli talimatı verdik. Bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz, Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz. Bu konuda bakanlığımız da gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da iç işleri bakanımız, mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz, nasıl hal yoluna koyabiliriz bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler. Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor" dedi.

"ZİYARETLERİMİZİN KOMŞULUK HUKUKUMUZUN DERİNLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM"



Başkan Erdoğan, "Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kiliseyi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

RADEV: ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliği için teşekkür etti.



Radev, "Bulgaristan ve Türkiye komşu ülkeler olarak çok sorunlu bir bölgede bulunmaktalar. Savaş çok yakınımızda. Sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa Bölgesi için çok önemli. Aynı zamanda önemli ticari partnerlerimiz söz konusu. İki partner olarak karşılıklı menfaatler doğrultusunda ekonomide, ticarette, enerji alanında, turizm ve ortak sınırların korunması konusunda, terörizmle savaş konusunda iş birliğimiz söz konusu. İş birliğinin en önemli göstergesi Kapıkule Sınır Kapısı'nın ticari hacim olarak dünyada ikinci sırada yer alması. Dolayısıyla yapacağımız şeyler çok fazla, çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke Sayın Erdoğan'ın da dediği gibi geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar doları aştı. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor, iş birliği, arkadaşlık, komşuluk nedir? Global çapta değişimler çok hızlı oluyor. Ortak yaklaşımlar bulmamız gerekiyor. Ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Teslimatların güvenliği ve kaynakların hızlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda. Bu da ancak enerji alanında iş birliğinin derinleşmesiyle mümkün" dedi.