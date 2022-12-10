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Büyükelçi atamaları Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Büyükelçi atamaları Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçilerin de atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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