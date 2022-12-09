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Son dakika: Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geliyor

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul’da bir araya geliyor

Son dakika haberleri... Reuters'in aktardığı bilgiye göre, Rusya ve ABD temsilcileri bugün İstanbul'da bir araya geliyor. İki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirilirken daha fazla detay verilmedi.

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