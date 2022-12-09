CHP’li Belediyenin makam verdiği terörle iltisaklı Bedrettin Gündeş’in kirli geçmişi gözler önüne serildi! Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’na sordu: Bu şahsı tanıdınız mı?

KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?

Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI

Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.