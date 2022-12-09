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CHP'li Belediyenin makam verdiği terörle iltisaklı Bedrettin Gündeş'in kirli geçmişi gözler önüne serildi! Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na sordu: Bu şahsı tanıdınız mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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CHP’li Belediyenin makam verdiği terörle iltisaklı Bedrettin Gündeş’in kirli geçmişi gözler önüne serildi! Bakan Soylu Kılıçdaroğlu’na sordu: Bu şahsı tanıdınız mı?

Teröristleri işe alan, PKK kampanyası için para akıtan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandallar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in danışmanlık adı altında teröristlere ve PKK savunucusu gazetecilere para dağıttığı öğrenildi. Gündeş'in, PKK için yapılan filmde parmağı olan ve Kandil'de Karayılan ile görüşen sözde gazeteci Serdar Akinan'a kadar birçok isme destek verdiği ifşa oldu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör paçavlarının altında yapılan bir aday tanıtım töreninden görüntüleri paylaşan Soylu Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bu şahsı tanıdınız mı?' sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde asılsız iddialarla güvenlik güçlerini hedef alarak Türkiye'ye 'kara para çamaşırhanesi' iftirasını atıyor.

Bir yandan da 2023 adaylığı için terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ortaklık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilişkileri ve pazarlıkları da ortaya çıkıyor.

KILIÇDAROĞLU PKK SEMPATİZANLARINI CHP'YE DOLDURDU
HDP'ye şirin gözkmek için HDP'ye yakın isimleri CHP'ye dolduran Kılıçdaroğlu son olarak PKK'ya destek veren paylaşımları ile bilinen eski Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'yi başdanışmanı olarak atadı.

Kılıçdaroğlu'nun bu ilişkileri deşifre olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soru sordu.

SOYLU SORDU: BU ŞAHSI TANIDINIZ MI?
Soylu, "PKK/KCK Terör Örgütü tutkunu, aşağıda videodaki şahsı tanıdınız mı Sayın Kılıçdaroğlu? Bu konuyla ilgili bir arzunuz, talimatınız var mı?" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN İŞARET ETTİĞİ İSİM: BEDRETTİN GÜNDEŞ
Soylu'nun işaret ettiği şahıs geçtiğimiz ay terör yandaşlarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş...

CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI
Geçtiğimiz ay terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Güneş'in de aralarında bulunduğu 18'i belediye personeli 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin de olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BEDRETTİN GÜNDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş, Özel harekatın "yat yere" uyarıları sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi ve PKK operasyonu kapsamında yakalanan ve Soylu'nun işaret ettiği CHP'li Bedrettin Gündeş ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.

KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.

CHP’li belediyenin parası teröre nasıl aktı? CHP'Lİ BELEDİYENİN PARASI TERÖRE NASIL AKTI?

Bir de bizim soracaklarımızı bekle "BİR DE BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE"

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