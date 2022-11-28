Başörtüsü için Anayasa teklifi! AK Partili Bülent Turan A Haber’de

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Bilindiği gibi başörtüsü ile ilgili meseleyi toplumun kendi dinamikleri ile birlikte ve güçlü siyasi iradeyle çözmüştük. Bir gün özensiz bir konuşmayla ve daha ötesi özensiz bir metinle CHP gündem açtı ve dedi ki, 'Başörtüsü için teklif veriyorum' dedi. Hukukçular ve tüm partilerin değerlendirmesini aldı. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunabiliriz. Madem böyle bir iddia ortaya koyuyorlar. 160 vekil o teklifi değiştirebilir veya geri alabilir. Ama anayasa değişikliği başka bir durum. Sayısal olarak zor bir süreç. Biz de bir anayasa maddesi getirelim ve bütün partiler buna evet desinler istedik. Bir daha bu konu tartışılmasın istedik. Yarın bir kanun teklifiyle tersi yapılabilir. Biz bu tartışmaları bitirmek istedik. Anayasa değişikliği için 400 vekil gerekiyor. İşte o yüzden biz bunu teklif ettik. CHP'nin metni olayın yüzeyselliğini gösteriyor.

Biz ne yaptık? Hukukçularla bir araya geldik. Bakanlarla bir araya geldik. Vekillerle buluştuk. Bu da yetmedi tüm partilerle bir araya geldik. Tekrar bu değerlendirmelerle beraber metin hazırladık ve işte o metni vereceğiz. 1 günde hazırlanan metni Meclis'e verip rafa koymak bir durum bir de bizim gibi yol izlemek başka bir durum. CHP bu metni Meclis'e verdi. 2 ay oldu nerede? Gündeme aldılar mı? Bunları hiç sormadılar bile. Bunun yasallaşmasını isteselerdi o günden sonra 10 defa konuşurlardı. Ama dertleri bunu yasalaştırmak değil. Dertleri başörtüsünün yasal güvenceye alınması değil. Başörtülerden oy almak için bunu yaptılar. Bugün Kabine toplantısı var. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ burada bir sunum yapar diye düşünüyorum. Bu sunumdan sonra gecikmeden olmadı bir dahi ki hafta Meclis'e sunabiliriz. Ben CHP'nin teklife evet demek zorunda kalacağını düşünüyorum.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

5 yıldan beri her dönem muhalefet partileri ısrarla erken seçim olduğunu söylediler ve tarih verdiler. Ama bir seçim olmadı. Biz hala seçim tarihi olarak 15 Haziran diyoruz. Biz seçimlerin zamanında olmasını istiyoruz. Eğer erken olacaksa bile asla böyle bir gündemiz yok ama olacaksa bile Ali Babacan'ın mart ayını söylemesi teknik bilgiden çok uzak bir konu. Bilindiği seçim kanunu değiştiği. Büyük oranda buna 'evet' dedik. Hatta önemli oranda muhalefet vekilleri bile 'evet' dedi. Seçim kanunun değişmesinin tarihi 6 Nisan'dır. 1 yıl süre geçerlidir. Türkiye'de 6 Nisan'dan önce seçim olamaz. 6 Nisan'da hafta içi 9 nisan ilk Pazar oluyor. Yani Türkiye'de 9 Nisan'dan önce seçim olamaz. İşte bundan önce bir tarih vermesi konuya ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.