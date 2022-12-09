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Başörtüsü teklifi TBMM’ye sunuluyor! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den önemli açıklamalar: Bu bizim hikayemiz…

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Giriş: 09.12.2022 15:38
Son dakika haberi… Başörtüsü ile ilgili Anayasa teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Zengin, “AK Parti, MHP ve BBP’den 336 vekilin imzasıyla sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Zengin, “Mesele çözüm ise referanduma götürmeden çözelim. Biz teklifimizi tüm kadınların özgürlüğü için sunuyoruz.” dedi. Zengin, konuşmasının sonunda duygusal anlar yaşadı. “Bu bizim hikayemiz” dedi ve gözyaşlarına hakim olamadı.
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