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Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı soruları yanıtladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı soruları yanıtladı

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, başörtüsü için anayasa teklifiyle ilgili soruları yanıtladı. Yazıcı, "Henüz netleşmedi ama önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir" dedi.

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