Emniyet Genel Müdürlüğü'nden CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorusuna cevap! Maalesef üzülerek izliyoruz
Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusuna Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "Devlet umuruyla bağdaşmayan açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimin en önemli başarıla imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz" ifadeleriyle cevap verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği iddialara ilişkin, "Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz." açıklamasını yaptı.
EGM tarafından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bütçe görüşmelerinde gündeme getirilen 4. soruya ilişkin cevabımız" ifadelerine yer verildi.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN 4. SORUSU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de gerçekleştirilen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusunu yöneltmişti.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusuna şu ifadelerle cevap verildi;
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.
Teşkilatımızda 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren Gaziantep İl Müdürü, Adem Çakıcı Rize İl Müdürü ve Mustafa Çalışkan İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Şengün Artvin İl Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.
Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."
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