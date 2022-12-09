Emniyet Genel Müdürlüğü’nden CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorusuna cevap! Maalesef üzülerek izliyoruz

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerindeki "Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var?" sorusuna şu ifadelerle cevap verildi;

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.