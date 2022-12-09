Danışmanı Jeremy Rifkin vizyon toplantısına ABD’den online katılmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan akılalmaz savunma: Millet teknoloji görsün diye

Ancak ne Rifkin ne de Acemoğlu salona gelmedi. Uzaktan bağlantı ile seminer veren isimler nedeniyle CHP oldukça eleştirildi. CHP'nin vizyon belgesi etkinliğinin sıkıcılığı partiye yakın kanallarda da çok yoğun şekilde eleştirildi.





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