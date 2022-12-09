Danışmanı Jeremy Rifkin vizyon toplantısına ABD'den online katılmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz savunma: Millet teknoloji görsün diye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesi ile ilgil tartışmalar sürüyor. Yeni vizyon kadrosu ve kadar toplantıda yaşananlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısına danışmanı Jeremy Rifkin'in ABD'den video bağlantısı ile katılmasını bakın nasıl savundu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' programı ile duyurulan vizyon belgesi ile ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak gibi isimlerin salona gelmemesinin bilinçli bir terciğh olduğunu ifade etti. Sonrasındaki ifadeleri ise trajikomik cinstendi: Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün...
KILIÇDAROĞLU'NDAN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA: MİLLETİMİZ TEKNOLOJİYİ DE GÖRSÜN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında vizyon belgesi etkinliğine ekonomistlerin uzaktan bağlantı ile katılmasının eleştirilmesine yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, bunun bilinçli bir tercih olduğunu belirtti. İstemeleri halinde Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara gibi isimlerin salonda olabileceğini ima etti.
NE OLMUŞTU?
CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' etkinliği ile vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, ekonomi takımını bu etkinlikte tanıttı. ABD'li Jeremy Rifkin, Ekonomi Başdanışmanı olarak açıklanırken, Daron Acemoğlu da o listede yer aldı.
Ancak ne Rifkin ne de Acemoğlu salona gelmedi. Uzaktan bağlantı ile seminer veren isimler nedeniyle CHP oldukça eleştirildi. CHP'nin vizyon belgesi etkinliğinin sıkıcılığı partiye yakın kanallarda da çok yoğun şekilde eleştirildi.
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