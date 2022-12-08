İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na kırmızı kart! "Sana rakip olmaya geliyorum Ey Dünya" dedi vetoyu yedi! "Akşener aday olursa yüzde 100 kazanırız"

VETOLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" dedi.