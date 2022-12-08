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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na kırmızı kart! "Sana rakip olmaya geliyorum Ey Dünya" dedi vetoyu yedi! "Akşener aday olursa yüzde 100 kazanırız"

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na kırmızı kart! Sana rakip olmaya geliyorum Ey Dünya dedi vetoyu yedi! Akşener aday olursa yüzde 100 kazanırız

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Sana rakip olmaya geliyorum Ey Dünya!" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'na İYİ Partili isimlerden yeni vetolar gelmeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz adayın ocak ayı sonrası açıklanacağını ifade ederken "Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda yeni adımlar atarak "Bir de Bay Kemal'i deneyin" çıkışını yapsa da İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na veto üstüne veto geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir fiyaskoya neden olan vizyon belgesi programı sonrası İYİ Parti'den yeni bir çıkış daha geldi.

ADAY OCAK AYINDAN SONRA BELLİ OLUR

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuşurken, "Sayın Kemal Bey'in açıklamalarından aday olduğuna ilişkin bir kanaat oluşuyor ama Kemal Bey'in de adaylık açıklaması yok. Ocak ayından sonra aday belli olur. Bu toplantıdan sonra müzakereler başlamış olur.Önemli olan 'Ben adayım' deme iradesinin ortaya konulması." dedi.

"AKŞENER ADAY OLURSA YÜZDE YÜZ KAZANIR"

Akşener'in aday olmasını istediğini belirten Poyraz, "Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olursa kazanacağımızdan yüzde yüz eminim." ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN ADAYLIĞI KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

Poyraz ayrıca "Akşener'in 'başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef Sayın Genel Başkanımızın söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi siyasi alışkanlığı var." ifadelerini kullandı.

VETOLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" dedi.

"YÜCE TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE YATAN SAYIN MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMASIDIR"

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener'in yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

"MERAL AKŞENER'İN CUMHURBAŞKANI OLDUĞU TÜRKİYE'Yİ HAYAL EDİN"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor..

İYİ Parti CHP kavgasında yeni gündem!

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