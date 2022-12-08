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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan A Haber'de kritik açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan A Haber’de kritik açıklamalar

Son dakika... Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, A Haber’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

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