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Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: PKK’da çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... TSK'nın operasyonları sürerken, terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 3 terör örgütü PKK mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

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