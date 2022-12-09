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Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı, neden çıktı? Son durum ne? Ne kadar hasar aldı? ÇIRAĞAN SARAYI YANGIN son dakika

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Çırağan Sarayı’nda yangın mı çıktı, neden çıktı? Son durum ne? Ne kadar hasar aldı? ÇIRAĞAN SARAYI YANGIN son dakika

Son dakika haberleri... Çırağan Sarayı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili detaylar gelirken tahliyelerin başladığı da bildirildi. Peki Çırağan Sarayı'nda neden yangın çıktı? Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı ne kadar hasar aldı?

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın haberini alan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı?", "Yangının sebebi ne?" sorularının cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri haberimizde...

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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