Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun videosuna fotoğraflı gönderme: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

"BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE"



İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadelerine yer verdi.