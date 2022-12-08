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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun videosuna fotoğraflı gönderme: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

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Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun videosuna fotoğraflı gönderme: Bir de bizim soracaklarımızı bekle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir isimle el sıkıştığı anın fotoğrafına yer verdi. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun akşam saatlerinde yaptığı videolu paylaşıma ilişkin sorulan dört sorudan üçünün cevaplandığını söylerken, dördüncü soruyu ise yarın cevaplayacağını ifade etti. Ayrıca Bakan Soylu "Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun el sıkıştığı biriyle fotoğrafını paylaşarak "Kılıçdaroğlu, devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı, dördüncüsü de yarın" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SORACAKLARIMIZI BEKLE"

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!" sözlerini kullanmıştı.

Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki

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