Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu: "Millet teknoloji görsün diye"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesi ile ilgil tartışmalar sürüyor. Yeni vizyon kadrosu ve kadar toplantıda yaşananlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısına danışmanı Rifkın'in ABD'den video bağlantısı ile katılmasını bakın nasıl savundu...

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