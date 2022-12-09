09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu: "Millet teknoloji görsün diye"

Kemal Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu: "Millet teknoloji görsün diye"

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2022 09:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Aralık'ta açıkladığı İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması vizyon belgesi ile ilgil tartışmalar sürüyor. Yeni vizyon kadrosu ve kadar toplantıda yaşananlar da eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vizyon toplantısına danışmanı Rifkın'in ABD'den video bağlantısı ile katılmasını bakın nasıl savundu...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rus heyetten tahıl merkezine ziyaret
Rus heyetten tahıl merkezine ziyaret
6’lı masaya ortak yönetim eleştirisi
6’lı masaya "ortak yönetim" eleştirisi
Tokalaştığı kişi kim?
Tokalaştığı kişi kim?
Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu
Kılıçdaroğlu bu sözlerle savundu
MHP’den cinsiyet değişikliğine karşı teklif
MHP’den cinsiyet değişikliğine karşı teklif
Bakan Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a mesaj
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Devlet tecrübesi Londra’dan alınmaz
"Devlet tecrübesi Londra’dan alınmaz"
Bakan Kurum duyurdu! Yılbaşında başlıyor
Bakan Kurum duyurdu! Yılbaşında başlıyor
Bakan Akar’dan kritik F16 açıklaması
Bakan Akar'dan kritik F16 açıklaması
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi!
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi!
Daha Fazla Video Göster