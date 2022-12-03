CHP’nin ‘İkinci Yüzyıl Vizyonu’ programında skandallar serisi! CHP’li Böke resmen duyurdu: Sözde barış imzacıları akademisyenler geri dönecek

Nilüfer Göle: Sosyoloji profesörü ve yazar olan Göle; İslam, kamusal alan ve çoğul modernite ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği bir röportajda HDP'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinde anahtar aktör olduğunu savunarak şunları söylüyor;

"Demirtaş'ın Türkiye'nin birbirine yabancı olan doğusu ve batısını yakınlaştırdı. Hegemonya karşısındaki ümitsizlik ve karşıtlığı pozitif bir söyleme çevirerek farklı toplumsal azınlıkları kendi havzasında toplamayı başardı"



Levent Köker : Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevlisi. Ayrıca Zaman Gazetesi'nde de bir dönem köşe yazarlığı yapan Köker, Fethullah Gülen cemaatinin resmen sahiplendiği Abant Platformu'nun dönem başkanıdır.



İrfan Açıkgöz: Dicle Üniversitesi'nde öğretim Görevlisi olan Açıkgöz geçtiğimiz günlerdeki bir yazısında Beyaz Şov'da PKK propagandası yapan Ayşe Öğretmen'e verdiği destekle dikkat çekiyor. "Televizyon ekranında "insanlar ölüyor" dediği için hakkında soruşturma başlatılan vatandaşın durumunu ve söz konusu kanal ile sunucunun soruşturulduğunu ve tehdit edildiğini izliyoruz. Malum kanallar ve basın-yayın organları gerçekleri gizliyor diye ölümler olmuyor gibi mi davranacağız yani?" Açıkgöz, 7 Haziran seçimlerinden sonra güzel ve olumlu bir seçim tablosu çıktığını, halkın iradesinin sayılmayıp erken seçimin gündeme alındığını iddia edenler arasında.



Ferdan Ergut: Yeşiller ve Sol Gelecek MYK üyesi ve ODTÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi olan Ferdan Ergut, Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin genel başkanlığını yapmıştır.







Erol Katırcıoğlu: 7 Haziran sonrası Davutoğlu'nun 'tek ihtimal erken seçim' açıklaması ardından "Anlaşılan AKP düzgün bir biçimde iktidarı bırakmayacak. Bu durumda yeni ve yaratıcı eylem biçimleri bularak bu partiyi alaşağı etmek gerek." Şeklinde skandal bir tweet atan köşe yazarı.

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Katırcıoğlu, Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesi için "Bir binbaşının öldürülmüş olması üzüntü verici fakat Tansu Çiller zamanında da birçok faili meçhul yaşandı" sözlerini kullandı.



Ceren Sözeri: Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doç. Dr. Ceren Sözeri, Hrant Dink'in ölümünü dair iddiası şöyle;

"Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım Hrant Dink yalnızca iyi bir gazeteci ya da devletin resmi görüşüne aykırı birtakım düşüncelerini açıklayan yazar olduğu için değil devletin resmi görüşüne aykırı olan birtakım düşüncelerini açıklayan Ermeni bir gazeteci olduğu için öldürüldü."



Biray Kolluoğlu: Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde profesör olan Biray Kolluoğlu, HDP'nin mecliste olmasının anti-demokratik ve otoriter rejime karşı, siyaset alanlarımızın genişletilmesi için bir yol açacağı düşüncesiyle '1000 Feministten HDP'ye Destek Açıklaması'na adını yazdırmıştır.



Abbas Vali: Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nde ders veren Vali, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ile eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi (KRG) Başkanı ve Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'nin ısrarları üzerine 2005 yılında Erbil'de Kürdistan Üniversitesi'ni kurdu ve rektörlüğünü yaptı.