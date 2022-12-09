Kadıköy Belediyesi'nin zabıtaları esnafa "karabasan gibi çökmüş"! İtiraflar ortaya çıktı: 20 bin lirayı vermezsen işyerini başına yıkacağım

"BURADA ÖDEME YAPACAKSINIZ. BENDE SETİNİZE SORUN ÇIKARMAYACAĞIM"

Film cekimi için Kadıköy'de olduklarını ifade eden itirafçı şüpheli H.K.'nin "Çekim yaptığımız esnada Cavit isimli zabıta memuru geldi. Tüm izinlerimiz olmasına rağmen bizi seti durdurmakla tehdit etti. Arabaları bağlatıp kameralara el koymakla tehdit etti. Biz de işimizi yürütmemiz gerektiğinden nasıl bir yol izleyeceğimizi, nereden izin almamız gerektiğini sorduk. Cavit isimli zabıta memuru ise 'İzin alınmıyor, biz cezai işlem uyguluyoruz. Aynı tarifeyi bize elden vereceksiniz. Burada ödeme yapacaksınız bende setinize sorun çıkarmayacağım. Müdahale etmeyeceğim ' dedi. Bizde işlerin yürümesi amacıyla 5 bin lira'yı Cavit isimli zabıta memuruna verdik. Biz rüşvet vermek amacıyla bu parayı vermedik. Normal belediye işgaliye bedeli olarak bu parayı verdik" dediği öğrenildi.

Kadıköy Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan E.Ö.'nün müttehiti arayarak, "Yapacak bir şey yok ceza çıkacak hani altı yüz yedi yüz belki bir trilyon yani bilemiyoz ki belki kaç milyon bilemiyom yani" dediği de belirlendi.

ZABITA AMİRLİĞİ BAHÇESİNDE RÜŞVET ALIŞVERİŞİ

Tadilat için zabıta ile görüşen itirafçı İ.A.'nın ise, "İşyerinin tadilat işlemleri ile ilgili olarak bilgi almak için Kadir isimli zabıta memuru ile görüşmek istedim. Kadir isimli zabıta ne tür bir tadilat yapılacağını sordu. Ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapılacağını söyledim. Bunun karşılığında işletmeden 20 bin lira para istedi. Bu parayı vermezsek 'işyerini başına yıkacağım' dedi. Muhammed ise 20 bin lira değil de 15 bin lira vereceğini söyledi. Muhammet parayı elden vermek istedi. Zabıta Amirliğinin bahçesinde Zabıta Memuru Kadir ile oturduklar. Muhammet 15 lira parayı zabıta Kadir'e verdi" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca zabıta memurları belediyenin drone ile çektikleri usulsüz yapıları, görüntülerle oynayarak yasal gibi gösterdiği tespit edildi.