CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

TAM ENERJİ TOPLAYACAKTI Kİ...

Siyaset Bilimci Gülener Kırnalı toplantıda dile getirilenleri afaki (hayali) olduğunu belirterek, "CHP'nin sunumunda herkes şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye afaki hedefler söyledi. Selin Sayek Böke bunu çok iyi görmüş ki ısrarla, her maddede "Hani böyle dedik ya, şu somut politikalarla yapacağız" diyor, çok da iyi yapıyor. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var. Kılıçdaroğlu konuşurken sloganlarla coşturulmaya çalışılan kalabalık Rifkin üzerine Öztrak'ın sunumlarıyla adeta bayıldı. Salona sabah erken saatteki sıkıcı bir ekonomi dersinin havası sindi" ifadelerine yer verdi.