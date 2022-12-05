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Haberler Galeri CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek duyurduğu, "CHP İkinci Yüzyıla Çağrı; Vizyon Toplantısı"nda yapılan sunumlarda Türkiye'ye ait veriler manipüle edildi. İthal uzmanlara "sanal sunum" yaptıran CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında dezenformasyona girişti. Hedefler havada kaldı, Türkiye'ye ait veriler ise gizlenerek ya da çarpıtılarak verildi.

Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:26
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CHP’nin fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıla Çağrı programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programıyla ve etkinlikte salona getirilemeyen ancak sanal bağlantı ile konuşturulan ithal uzmanlarla ilgili de önemli ayrıntılar ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’nin fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıla Çağrı programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

TAM ENERJİ TOPLAYACAKTI Kİ...

Siyaset Bilimci Gülener Kırnalı toplantıda dile getirilenleri afaki (hayali) olduğunu belirterek, "CHP'nin sunumunda herkes şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye afaki hedefler söyledi. Selin Sayek Böke bunu çok iyi görmüş ki ısrarla, her maddede "Hani böyle dedik ya, şu somut politikalarla yapacağız" diyor, çok da iyi yapıyor. Salonda CHP gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe örgütlerinden yüzlerce insan var. Kılıçdaroğlu konuşurken sloganlarla coşturulmaya çalışılan kalabalık Rifkin üzerine Öztrak'ın sunumlarıyla adeta bayıldı. Salona sabah erken saatteki sıkıcı bir ekonomi dersinin havası sindi" ifadelerine yer verdi.

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CHP’nin fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıla Çağrı programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

ATATÜRK'LE YANIT VERDİ

CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' buluşmasını eleştirdi. Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Baykal, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir!" sözünü paylaştı.

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CHP’nin fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıla Çağrı programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

Baykal, toplantı öncesinde ise "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" paylaşımını yapmıştı.

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CHP’nin fiyasko ile sonuçlanan İkinci Yüzyıla Çağrı programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal

RAKAMLARI MANİPÜLE ETTİLER

Öte yandan toplantıya ABD'deki ofisinden uzaktan bağlanarak katılan ekonomist Daron Acemoğlu'nun sunumunda yer verdiği 'Gini Katsayısı' grafiklerinin gerçekle bağdaşmadığı öğrenildi. Bir ülkedeki gelir dağılımının eşit ölçüde dağılımını veren Gini Katsayısı'nın Acemoğlu'nun grafiklerinde farklı lanse edildiği anlaşıldı. 0 ile 1 arasında değere sahip olan Gini Katsayısı, 0 değerini aldığı ülkelerde gelirin bireyler arasında eşit paylaşıldığını ifade etmesi bakımından önem taşır. Ülkemizde 2019 itibariyle Gini Katsayısı'nın oranının 0,395 olmasına rağmen, Acemoğlu'nun grafiğinde söz konusu rakam 0,42 olarak gösterildi.