05 Aralık 2022, Pazartesi
CHP'nin fiyasko ile sonuçlanan "İkinci Yüzyıla Çağrı" programından geriye kalan: Vizyon sanal hedef hayal
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" diyerek duyurduğu, "CHP İkinci Yüzyıla Çağrı; Vizyon Toplantısı"nda yapılan sunumlarda Türkiye'ye ait veriler manipüle edildi. İthal uzmanlara "sanal sunum" yaptıran CHP, 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısında dezenformasyona girişti. Hedefler havada kaldı, Türkiye'ye ait veriler ise gizlenerek ya da çarpıtılarak verildi.
Giriş Tarihi: 05.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 09:26
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10