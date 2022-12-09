CHP'nin vizyonu Selvi hanımı uyuklattı! Görüntülerin ekrana verilmesi partiyi karıştırdı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerce reklamını yaptığı 3 Aralık'taki CHP'nin vizyon programında uyuklayan Selvi Kılıçdaroğlu'nun o halleri, partiyi karıştırdı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Enver Aysever'den dikkat çeken bir iddia geldi. Aysever, görüntüleri ekrana getiren kişinin CHP milletvekili Tuncay Özkan olduğunu ifade etti. Aysever'in sözleri parti içindeki, karışıklığı gözler önüne serdi. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uzun süre uyukladığı anlar CHP'nin vizyon diye ortaya koyduğu programın önüne geçerek sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'nun vizyonu Selvi hanımı uyuklattı" şeklinde yorumlara neden olmuştu.
Selvi Kılıçdaroğlu'nun uykusu, Kemal Bey'in vizyonunun önüne geçti! CHP'li kalemler bile eleştirdi. Herkes, "görüntüleri kim ekrana verdi" diye sorarken cevap, Aysever'den geldi: Karanlık adam Tuncay Özkan!
CHP'li gazeteci, partideki tüm yayınlardan Özkan'ın sorumlu olduğunu söyledi.
"Resim seçici görüntüyü bulur. Yönetmen yayına verir. İstese engellerdi. Bilerek yaptı" dedi. Özkan'ın bu konulardaki geçmişinin de karanlık olduğunu belirtti.
"Ekibindeki Okan Konuralp ile Ömer'e de güvenilmez! Bunlar, Allah bir dese inanmam" diye ekledi! Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun, İzmir'i ele geçiren Özkan'ı İstanbul'dan uzak tutmaları da iddiaları güçlendirdi! CHP'deki kavga birkaç level yükseldi!
Kılıçdaroğlu, icazet turlarına 14-17 Aralık'ta Almanya'da devam edecek. Başdanışmanı Jeremy Rifkin'i de yanında götürecek.
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