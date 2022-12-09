CHP’nin vizyonu Selvi hanımı uyuklattı! Görüntülerin ekrana verilmesi partiyi karıştırdı

"Ekibindeki Okan Konuralp ile Ömer'e de güvenilmez! Bunlar, Allah bir dese inanmam" diye ekledi! Kaftancıoğlu ile İmamoğlu'nun, İzmir'i ele geçiren Özkan'ı İstanbul'dan uzak tutmaları da iddiaları güçlendirdi! CHP'deki kavga birkaç level yükseldi!

Kılıçdaroğlu, icazet turlarına 14-17 Aralık'ta Almanya'da devam edecek. Başdanışmanı Jeremy Rifkin'i de yanında götürecek.