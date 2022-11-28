Ümit Özdağ: Meral Akşener FETÖ'cülerin önünü açtı İYİ Parti'ye aldı
İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partiye FETÖ'cüleri aldığını öne süren Özdağ, "Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." diye konuştu. Özdağ, İYİ Parti mensubu olduğu dönemde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunmuş ve disipline sevk edilmişti.
İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında FETÖ konusunda çarpıcı iddialarda bulundu.
"AKŞENER FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI"
Akşener ile birlikte İYİ Parti'yi kurduklarını söyleyen Özdağ, "İlk günden itibaren aramızda bir ihtilaf vardı. Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." dedi.
"BUĞRA KAVUNCU'DAN BAŞKA FETÖ'CÜLER DE VAR ONLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunun altını bir kez daha çizen Özdağ, "Sadece o değil başkaları da var zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. Partiyi kurduğumuzda 'Bunlar FETÖ'cü saldırıları' vardı. Bir reklam filmi çektik, Akşener ısrarla bu videonun yayınlanmasına izin vermedi. O videodakilerden hiç kimse kalmadı." diye konuştu.
"BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ" İDDİASI
Özdağ, İYİ Parti mensubu olduğu dönemde Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.
KAVUNCU'NUN GEÇMİŞİ
Kavuncu'nun kurucularından olduğu Kazakistan-Türk İş Adamları Derneğini, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'nin talebiyle kapatıldı.
Kavuncu, son tescil tarihi 2014 olan dernekte görev aldığı süre boyunca FETÖ'cülerden de destek aldı.
İyi Parti İstanbul İl Başkanı'nın FETÖ'cülerle bağı bitmiyordu. Kavuncu, Linkedin hesabında üstlendiği görevleri yazmadan başarılar bölümünde KATIAD'a da yer vermişti.
İYİ Partili Kavuncu, KATIAD ile yapılan bir toplantıda kurumun Genel Başkan Vekili olarak tanıtılmıştı.
Ayrıca Kavuncu, Türkiye'nin teröre destek veren şirketler arasında yer aldığını iddia ettiği Alman firma BASF'ta da yer aldı. BASF'ın internet sitesinde Kavuncu'nun genç yaşta önemli görevler aldığı da yer aldı.
FETÖ SORUŞTURMASINDA TUTUKLANAN ENVER ALTAYLI "DAYISI" ÇIKMIŞTI
FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın Buğra Kavuncu'nun dayısı olduğu, Altaylı'nın kızının nişan yüzüklerini FETÖ'nün sözde "Türkiye İmamı" ve "başyüceler şurası başkanı" firari Mustafa Özcan'ın taktığı ortaya çıkmıştı.
Enver Altaylı'nın bilgisayarında ele geçirilen fotoğraflarda, kızının nikah kurdelesini Mustafa Özcan'ın kestiği görülüyor. Fotoğrafta; Enver Altaylı, aynı soruşturmanın şüphelisi damadı Metin Can Y. ile kızı Dilara Y. ve Mustafa Özcan yer alıyor.
Mustafa Özcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu FETÖ'nün üst düzey 73 ismiyle ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davanın sanıkları arasında bulunuyor.
Davanın iddianamesinde Mustafa Özcan için "fiilen örgüt içerisinde Fetullah Gülen'den sonra gelen şahıs" olduğu belirtiliyor. Enver Altaylı, kapatılan Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda teröristbaşı Fetullah Gülen'i övmüş ve "Orta Asya'da Türk jeopolitiğinin içini dolduracak insan Gülen Hocaefendi'dir" iddiasında bulunmuştu.
Altaylı'nın, Özbekistan ve Azerbaycan'daki darbe girişimlerinin arkasında olduğu iddia edilmişti. Enver Altaylı; "casusluk ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanıyor.
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