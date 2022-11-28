Ümit Özdağ: Meral Akşener FETÖ’cülerin önünü açtı İYİ Parti’ye aldı

"BUĞRA KAVUNCU'DAN BAŞKA FETÖ'CÜLER DE VAR ONLAR DA ORTAYA ÇIKACAK"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunun altını bir kez daha çizen Özdağ, "Sadece o değil başkaları da var zamanı gelince onlar da ortaya çıkacak. Partiyi kurduğumuzda 'Bunlar FETÖ'cü saldırıları' vardı. Bir reklam filmi çektik, Akşener ısrarla bu videonun yayınlanmasına izin vermedi. O videodakilerden hiç kimse kalmadı." diye konuştu.