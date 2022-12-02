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Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık çıkışına İYİ Parti'den veto gibi açıklama! Akşener'den gönderme var: Masanın sahibi biziz

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Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık çıkışına İYİ Parti’den veto gibi açıklama! Akşener’den gönderme var: Masanın sahibi biziz

Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri öncesi yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken konuya ilişkin yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık gününde bir açıklama yapacağını açıklamasının ardından İYİ Parti'den konuya ilişkin veto gibi bir tepki geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık az bir zaman kalmasına rağmen henüz adayını açıklamayan Millet İttifakı'nda adaylık kaosu giderek büyüyor. ABD ve İngiltere ziyaretleriyle adaylığını ilan etmek isteyen Kılıçdaroğlu İYİ Partili isimlerin vetosuyla karşılaşıyor.

3 ARALIK'I İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, ABD dönüşü "Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" şeklinde bir açıklama yaparak güçlü bir şekilde aday olmak istediğini yinelemişti.

SOMUT BİR ADIM GELMEDİ

Ancak Kasım ayının sonuna doğru geldiğimiz şu vakitlerde Kılıçdaroğlu cephesinden hala somut bir açıklama gelmemesi kafalarda soru işareti bıraktı.

3 ARALIK VURGUSU

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.

"MASANIN SAHİBİ BİZİZ, İYİ PARTİ"

Gözler 3 Aralık'a, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çevrilmişken İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı.

Akşener, alt metninde CHP'ye ağır göndermeler bulunan bu bomba açıklaması masada ve siyaset kulislerinde nasıl yankılanacağı şimdieden merak konusu oldu.

İYİ Partililer Kılıçdaroğlu’nu tek tek veto ediyor!
Kılıçdaroğlu’na veto yağmuru!

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