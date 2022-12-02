Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık çıkışına İYİ Parti’den veto gibi açıklama! Akşener’den gönderme var: Masanın sahibi biziz

3 ARALIK VURGUSU



Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, Kasım'a yetişmediğini itiraf ederek bu kez Aralık ayını işaret etti, "3 Aralık'ı bekleyin" dedi.

"MASANIN SAHİBİ BİZİZ, İYİ PARTİ"

Gözler 3 Aralık'a, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına çevrilmişken İYİ Parti'den dikkat çeken bir adım geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin genel başkanı Meral Akşener'in "Altılı masanın sahibi biziz, İyi Parti" dediğini aktardı.