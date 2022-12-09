Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi 5 sorumuz ve hazırlıklarımız var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride kalan gün kendisini ve emniyet teşkilatını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soruyu cevapladıklarını, şimdi de kendisine 5 soru yönelteceklerini söyledi. Bakan, Twitter paylaşımında, CHP'nin terör örgütleriyle iş birliğine vurgu yaptığı çeşitli görsellere yer vererek, "Aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu’nun nasibinde neler var" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo'yla olan söyleşisinde, iktidarın 'kara parayla meti sokaklara davet ettiği' yalanını ortaya atmıştı.
Kılıçdaroğlu ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik iftiralarını sıralayarak "O da fotoromancı ya.. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. 'Paralarınızı getirin, her şeye göz yumacağız' dediler ve göz yumdular. Onunla bununla poz veren Breaking Bad Süleyman, ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur" ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıktı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, işyerinden hırsızlık, suç örgütü kurma suçu bulunan Hamza Güner olduğu ortaya çıktı.
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun sorularına tek tek yanıt verilmişti.
BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA: "BAKALIM NASİBİNDE NELER VAR?"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geride kalan gün kendisini ve emniyet teşkilatını hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soruyu cevapladıklarını, şimdi de kendisine 5 soru yönelteceklerini söyledi.
Bakan, Twitter paylaşımında, CHP'nin terör örgütleriyle iş birliğine vurgu yaptığı çeşitli görsellere yer vererek, "Aşağıdaki hazırlıklarımız var. Bakalım Kılıçdaroğlu'nun nasibinde neler var" dedi.
KIRMIZI DOSYA VURGUSU
Bakan'ın paylaşımında yer alan görsellerde kırmızı dosya detayları dikkat çekti.
Görsellerde, "Kılıçdaroğlu Hatırası", "CHP - Terör - FETÖ", "CHP - Terör - DHKP-C / PKK" , "CHP - Belediyeler Yolsuzluk", "Belediyelerde Çalışan Terör Örgütleriyle İltisaklı Kişiler 1" , "CHP - Tutuklu Gazeteciler Raporu" ve "FETÖROMAN" başlıklarının atıldığı görüldü.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE KIRMIZI DOSYAYI ÇIKARMIŞTI
Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında da CHP'li belediyelerin terör iltisaklı kişileri nasıl işe aldığının belgelendiği kırmızı renkteki dosyayı göstermişti.
Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmaları ile ilgili olarak, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79'unun tamamlandığını açıkladı.
Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde iki adli operasyonda toplam 28 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılıp, toplam dört kişinin tutuklandığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ise işe alınan bin 668 kişinin veya yakınının terör örgütüne yönelik kaydının bulunduğunu kaydeden Soylu, altı kişinin terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet gösterdiğinin belirlendiğini söyledi.
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