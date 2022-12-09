Bakan Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Şimdi 5 sorumuz ve hazırlıklarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kabulünden fotoğraf karesini sosyal medya hesabından "FETÖ'cülerin, PKK'lıların ve bilumum kaçkınların sözcüsü Kılıçdaroğlu; devlete ve ülkeye attığın iftiralar yetmezmiş gibi filmci oldun. 4 sorunun 3'ü cevaplandı dördüncüsü de yarın. Bir de bizim soracaklarımızı bekle. Üzülüyorum ama Mansur, Akşener, Ekrem ellerini ovuşturacak" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımında gözükmeyen kişinin sırrı ortaya çıktı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hediyeleştiği ve kabul ettiği kişinin kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, işyerinden hırsızlık, suç örgütü kurma suçu bulunan Hamza Güner olduğu ortaya çıktı.