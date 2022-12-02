Akşener Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatıp adaylarını açıkladı: Seçmenlerin sevgisi var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuştu.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin dışarıdan destek verdiği 6'lı masada, 2023 yılında kimin aday olacağı konusu üzerinden derin bir kriz yaşanıyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez de beni deneyin" diyerek adaylığını açıkça ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP liderinin adaylığına açıkça karşı çıkıyor.
AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NA KAPIYI YİNE KAPATTI
Söz konusu gelişmelere ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Akşener, adaylık için Kılıçdaroğlu'na bir kez daha kapıyı kapattı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermeyen Akşener, "6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan (Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş) biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim." diye konuştu.
6'LI MASADA DA SÖYLEDİM: "HER İKİSİNE DE SEÇMENİN SEVGİSİ VAR"
Akşener konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:
"Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim.
Onlar CHP'nin üyesi ama aynı zamanda bizim de belediye başkanlarımız. İkisi de hem Ekrem Başkan hem Mansur Başkan ikisi de bizi mahçup etmediler.
O masada bulunan 6 kişi böyle bir şey konuşmadık. İkisinin de adaylığının, bizimle ilgili olmadan çok konuşulduğu dönemde ve hiçbir genel başkanın adının geçmediği dönemde bana sorulan soruya partinin görüşü olarak 'iki belediye başkanı arkadaşımızdan birinin aday gösterilmesi halinde hayır demeyeceğiz' diye televizyonlardan söyledim.
Ne Ekrem Başkan'la ne Mansur Başkan'la adaylık üzerine herhangi bir teklif veya başka bir görüşme olmadı."
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