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Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Başkan Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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