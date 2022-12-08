08 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kuşadası'nda korkutan deprem

Kuşadası'nda korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
ABONE OL
Kuşadası’nda korkutan deprem

AFAD, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA