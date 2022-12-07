HDP provokasyona doymuyor: Meclis’te AK Partili vekile bıçaklama tehdidi

"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

AK Parti Trabzon Milletvkeili Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.