HDP provokasyona doymuyor: Meclis'te AK Partili vekile bıçaklama tehdidi
Makamında bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a TBMM'de geçmiş olsun denildi. Konuşmalar sırasında HDP'li Erdal Aydemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'yı hedef alarak "Darısı Salih Cora'nın başına" provokasyonuna girişti. Cora, HDP'li vekilin skandal sözlerine karşılık, "Çok terörist terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdini kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." diye konuştu.
Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz'ın kalçasından yaralandığı ve hastenede tedavi altına alıntığı bildirildi. niyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırganın Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı belirtildi.
Yılmaz'a yapılan saldırı, TBMM'deki bütçe görüşmelerine de konu oldu. Vekiller, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
HDP'DEN AK PARTİLİ VEKİLE TEHDİT: "DARISI SALİH CORA'NIN BAŞINA"
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP vekili Erdal Aydemir, "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.
"SİZDEN KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"
AK Parti Trabzon Milletvkeili Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.
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