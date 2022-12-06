Ali Babacan’dan ’beyaz duman’lı aday belirleme formülü! Tepkiler gecikmedi: Papa mı seçiyorsunuz?

PAPA SEÇİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ

Ali Babacan'ın kullandığı ifadeler arasında yer alan 'Beyaz Duman' tanımı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor. Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.