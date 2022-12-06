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Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü! Tepkiler gecikmedi: Papa mı seçiyorsunuz?

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Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Ali Babacan’dan ’beyaz duman’lı aday belirleme formülü! Tepkiler gecikmedi: Papa mı seçiyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında, 6'lı masanın aday belirleme sürecine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Sürecin 'beyaz duman' ile neticeleneciğini söyleyen Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi. 'Beyaz Duman' kavramı, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur olarak biliniyor. Babacan'ın dile getirdiği ilginç benzetme, "Aday mı seçiyorsunuz Papa mı seçiyorsunuz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı üzerinden derin krizler baş gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylığını resmen ilan etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun söyleminden bir gün önce katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etmiş, "Bu iki isim olursa 'hayır' demeyiz" demişti.

6'lı masanın dokuzuncu toplantısından da aday isminin çıkmaması kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı.

Gelişmeler üzerine masanın temsilcileri, kendi mahallelerinin gazını almak için 'adaylık' konusunda çeşitli söylemlerde bulunmaya başlamışlardı.

"BEYAZ DUMAN TÜTTÜĞÜNDE HAYIRLI OLSUN DİYECEĞİZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Fox TV canlı yayınına konuk oldu.

Aday için bir isim listesi belirleyeceklerini belirten Babacan, "Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

PAPA SEÇİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ

Ali Babacan'ın kullandığı ifadeler arasında yer alan 'Beyaz Duman' tanımı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor. Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.

BEYAZ VE SİYAH DUMAN NE ANLAMA GELİYOR?

Sobadan beyaz duman çıkarsa ve çanlar çalınırsa bu papanın seçildiği, siyah duman çıkarsa sonuç alınamadığı anlamına geliyor.

Geçmişte bacadan yükselen dumanın siyah mı yoksa beyaz mı olduğu yolundaki karışıklık üzerine Sistine Chapel'e 2 ayrı soba kurduruldu. Kimyasallar sayesinde bir sobadan siyah, bir sobadan da beyaz duman çıkıyor.

Babacan’dan ’beyaz duman’lı aday formülü! BABACAN'DAN 'BEYAZ DUMAN'LI ADAY FORMÜLÜ!

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