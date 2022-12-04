Masayı karıştıracak cevap: İmamoğlu'na 2023 soruldu 'Aday değilim' diyemedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir organizasyonda kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi. Vatandaşa, "Allah bilir" diyerek yanıt veren İmamoğlu'nun adaylık konusunda çalışmalara başladığı iddia edilmişti. Geride kalan gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 adaylığını resmen ilan etmiş, İmamoğlu'ndan ise manidar bir paylaşım gelmişti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği altılı masa, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimin aday olacağı konusu üzerinden birbirine düştü.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO: İKİ İSME YEŞİL IŞIK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün partisi tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" buluşmasında, "Bekle beni ey dünya, geliyorum" diyerek adaylığını resmen ilan etti.
CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkıyor. Akşener, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, CHP liderine kapıyı kapatarak adaylık için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret etti. İYİ Parti lideri, "Bu iki arkadaşımız olursa 'hayır' demeyiz" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU 'ADAYIM' DEDİ, İMAMOĞLU'NDAN MANİDAR BİR PAYLAŞIM GELDİ
Akşener'in gözdesi İmamoğlu, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinden kısa bir süre sonra oldukça manidar bir paylaşım yaptı.
Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntıladığı, "Halkın sesi, Hakkın sesidir" ifadelerini paylaşan İmamoğlu'nun bu hareketi, adaylığa hazırlandığı şeklinde yorumlandı.
Tüm yaşananların üzerine İmamoğlu bugün de oldukça dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
İMAMOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK: "ALLAH BİLİR"
İBB Başkanı İmamoğlu, katıldığı bir organizasyonda kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna kaçamak bir yanıt verdi.
İmamoğlu, "Belediye başkanı olduğumda bir yazarla söyleşi gerçekleştirmiştik. Burada benzer bir soru üzerine 'Allah bilir' demiştim. 'Allah bilir' cevabını verdiğimde demek ki düşünüyor falan denmişti. 'Allah bilir' demiştim. Dolayısıyla Allah bilir." dedi.
Vatandaşa, "Allah bilir" diyerek yanıt veren İmamoğlu'nun adaylık konusunda çalışmalara başladığı iddia edilmişti.
CHP'Lİ YARKADAŞ: "İMAMOĞLU MACRON MODELİ ÜSTÜNDE ÇALIŞIYOR"
CHP kulislerini en iyi takip eden isimlerden olan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşımıştı.
Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu yakın çevresine; 'Aralık ayında ibre bana dönecek, cumhurbaşkanı adayı olacağım.' diyor." ifadelerini kullanmıştı.
Yarkadaş geçtiğimiz aylarda da, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söylemişti. İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirten Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." demişti.
Yarkadaş, İYİ Parti'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmaya hazırlandığını da ifade etmişti.
FONDAŞLAR İMAMOĞLU'NUN PLANINI AÇIKLADI: "ADAYLIĞA HAZIRLANIYOR"
Fondaş Ruşen Çakır da, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için hazırlık yaptığını belirtip, "Önümüzdeki günlerde İmamoğlu'nun adını daha fazla duyacağız gibi bir durum var. Bir takım hazırlıklar olduğunu duyuyorum" diye konuşmuştu.
EKREM İMAMOĞLU: "EN ÇALIŞKAN BENİM"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda kendisine yöneltilen sorulara kaçamak cevaplar vermişti.
'Aday mısınız' sorusuna net şekilde 'evet' ya da 'hayır' diyemeyen İmamoğlu, "6'lı Masa'nın icraat üreten en önemli temsilcisiyim." diyerek hakkındaki söylentileri doğrularcasına konuşmuştu.
CHP medyasını da uyaran İmamoğlu, "Bir buçuk senedir aday kim? Size ne! İşinize bakın" demişti.
KILIÇDAROĞLU "BENİMLE MİSİNİZ" DEMİŞ, İMAMOĞLU GÖSTERMELİK CEVAP VERMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, eylül ayında partililere seslenerek, "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?" diye sormuştu.
İYİ Parti'nin adayları Yavaş ve İmamoğlu sosyal medya hesaplarından CHP liderine destek mesajları atmış, bu paylaşımlar samimi bulunmamıştı.
CHP YANDAŞI YANARDAĞ: "ADAY OLMADIĞINIZI İLAN EDİN"
Fondaş Merdan Yanardağ, İmamoğlu ve Yavaş'a "Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin" çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı yanıtsız kalmıştı.
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