Masayı karıştıracak cevap: İmamoğlu’na 2023 soruldu ’Aday değilim’ diyemedi

CHP'Lİ YARKADAŞ: "İMAMOĞLU MACRON MODELİ ÜSTÜNDE ÇALIŞIYOR"

CHP kulislerini en iyi takip eden isimlerden olan eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş ise Ekrem İmamoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme taşımıştı.

Yarkadaş, "Ekrem İmamoğlu yakın çevresine; 'Aralık ayında ibre bana dönecek, cumhurbaşkanı adayı olacağım.' diyor." ifadelerini kullanmıştı.

Yarkadaş geçtiğimiz aylarda da, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kollarını sıvadığını iddia edip, ekip kurduğunu söylemişti. İmamoğlu'nun Macron modeli üzerine çalışıp "Acaba ben de Macron gibi bir çıkış yapıp Cumhurbaşkanı adayı olabilir miyim?" diye düşündüğünü belirten Yarkadaş, "İmamoğlu, Meral Akşener'in kendisini desteklediğini düşünüyor." demişti.

Yarkadaş, İYİ Parti'nin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını deklare etmiş olmasına rağmen karşısına çıkarmaya hazırlandığını da ifade etmişti.