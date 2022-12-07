İcazet aldığı ABD’den bir de danışman tutan CHP’nin yaman çelişkisi: İktidarı ’ABD’den emir’ almakla suçladılar

ENGİN ALTAY'IN YAMAN ÇELİSKİSİ: "SİZİN GİBİ ABD'DEN EMİR ALMIYORUZ"

CHP'nin Amerika'dan icazet almasını, ABD'li danışman tutmasını görmezden gelen Altay, iktidarı ABD'den emir almakla itham etti.

Altay, açıklamasında şunları söyledi:

"Bay Kemal kabusunu anlıyorum bunların, Altılı Masa kabusunu da anlıyorum. Yeni bir kabusları oldu; Jeremy Rifkin. Niye taktılar, niye bir panik havasındalar anlamıyorum. Jeremy Rifkin kim? Merkel'e, Çin Devlet Başkanı'na endüstriyel dönüşüm ve sanayi teknolojileri konusunda dünyada kendisini kabul ettirmiş büyük bir deha adeta. Hazreti peygamberimiz der ki Sayın Elitaş, 'İlim Çin'de de olsa git bul al'. Biz onu yapıyoruz, sizin gibi Amerika'dan emir almıyoruz Sayın Bakan. Biz, Amerika'dan emir almıyoruz, Amerika'ya secde etmiyoruz"