İcazet aldığı ABD'den bir de danışman tutan CHP'nin yaman çelişkisi: İktidarı 'ABD'den emir' almakla suçladılar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında, kendisini eleştiren CHP'lilere, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Jeremy Rifkin üzerinden gönderme yaparak, "Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı" yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bakan Kurum'un göndermesini hazmedemeyerek, "Sizin gibi ABD'den emir almıyoruz" ifadelerini kullandı. Altay'ın sözleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük fiyaskolara sahne olan ABD'ye düzenlediği icazet seferini, Amerikan danışmanını ve Türkiye'de iktidarı tehdit eden Washington yönetimine verdiği desteği akıllara getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda ABD'ye bir icazet seferi düzenlemiş, 2023 yılında aday olmak için kendisini destekleyen odaklarla bir bir görüşmüş ve fon bulmak maksadıyla el açmıştı. Büyük skandallara sahne olan gezi sırasında 8 saat ortadan kaybolan CHP liderinin, FETÖ elebaşının da yer aldığı Pensilvanya'dan geçtiği belirlenmiş, kendisine yöneltilen sert eleştirileri ise "Hamburger yemeye gittik" diyerek kulak arkası etmişti.
İCAZET ALDIĞI ABD'DEN BİR DE DANIŞMAN TUTTU
ABD'den sonra İngiltere'ye de icazet seferi düzenleyen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'i bekleyin, parayı buldum, 3 Aralık'ı bekleyin" demişti.
Söz konusu tarihte "İkinci Yüzyıla Çağrı" adı altında bir etkinlik düzenleyen CHP lideri, fiyaskolarla dolu 'vizyon' belgesinde ABD'li Jeremy Rifkin'i kendisine danışman olarak tuttuğunu duyurmuştu.
RİFKİN TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Rifkin'in organizasyonda yaptığı konuşma, salondakilerin büyük bir çoğu tarafından tercüme edilmediği için anlaşılmamış, CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakalmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarının Türkiye, hatta kendi partilerini dahi hedef alan skandal açıklamaları gündemde sıcaklığını korurken TBMM'de ilginç bir gelişme yaşandı.
BAKAN KURUM'DAN CHP'YE 'İTHAL DANIŞMAN' GÖNDERMESİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'nda "Bizim gözümüz hiçbir zaman dışarıda olmadı. Hele hele ithal ekonomi uzmanlarında, ithal iklim ve şehircilik uzmanlarında hiç olmadı" diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, çelişkilerle dolu bir yanıt verdi.
ENGİN ALTAY'IN YAMAN ÇELİSKİSİ: "SİZİN GİBİ ABD'DEN EMİR ALMIYORUZ"
CHP'nin Amerika'dan icazet almasını, ABD'li danışman tutmasını görmezden gelen Altay, iktidarı ABD'den emir almakla itham etti.
Altay, açıklamasında şunları söyledi:
"Bay Kemal kabusunu anlıyorum bunların, Altılı Masa kabusunu da anlıyorum. Yeni bir kabusları oldu; Jeremy Rifkin. Niye taktılar, niye bir panik havasındalar anlamıyorum. Jeremy Rifkin kim? Merkel'e, Çin Devlet Başkanı'na endüstriyel dönüşüm ve sanayi teknolojileri konusunda dünyada kendisini kabul ettirmiş büyük bir deha adeta. Hazreti peygamberimiz der ki Sayın Elitaş, 'İlim Çin'de de olsa git bul al'. Biz onu yapıyoruz, sizin gibi Amerika'dan emir almıyoruz Sayın Bakan. Biz, Amerika'dan emir almıyoruz, Amerika'ya secde etmiyoruz"
RİFKİN'İN 'ALMANYA' POLİTİKALARI: ÜLKE BAĞIMLI HALE GELDİ
Rifkin, Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de danışmanlık yapmıştı. Rifkin'in politikaları, Almanya'da enerji krizine neden olmuştu.
Rifkin'in yenilenebilir enerji pilitikalarını hayata geçiren Angela Merkel politikaları neticesinde Almanya, nükleer santrallerini kapatmıştı. Santralleri kapanan Almanya, Rusya'dan gelen doğalgaza bağımlı oldu.
CHP, RİFKİN'İ 'YERLİ VE MİLLİ' İLAN ETMİŞTİ
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in yerli ve milli olduğunu öne sürmüştü.
Tekin kendisine yöneltilen "Jeremy Rifkin yerli ve milli midir?" sorusuna, "Elbette" şeklinde cevap vermişti.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN BIDEN'I İLK KILIÇDAROĞLU KUTLAMIŞTI
Terör örgütü PKK ve muhalefete destek vereceğini vaadeden ABD Başkanı Joe Biden'ı, seçimi kazanması sonrasında Türkiye'den ilk tebrik eden isim Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.
Biden o dönem Türkiye'yi hedef almış, "Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız'' demişti.
Biden, seçilmesi halinde Türkiye'yi birçok faaliyetten izole edeceği vaadini de vermişti.
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